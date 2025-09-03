विज्ञापन
शरीर में Folic Acid की कमी से होने वाले गंभीर नुकसान, जानें क्यों होती है इसकी जरूरत, किन चीजों से करें पूर्ती

Health Risks of Low Folic Acid: फोलिक एसिड शरीर के लिए बहुत जरूरी है. इसकी कमी से एनीमिया जैसी प्रोब्लम्स हो सकती हैं. आइए जानते हैं, फोलिक एसिड की कमी से और क्या नुकसान हो सकते हैं.

What Causes Folic Acid Deficiency?: विटामिन बी9 को फोलिक एसिड कहा जाता है, जो शरीर में हेल्दी नई सेल्स बनाने के लिए जरूरी है. इनमें रेड ब्लड सेल्स, स्किन और बाल शामिल हैं. इसी के साथ यह DNA प्रोडक्शन के लिए भी इसे अच्छा माना गया है. ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर शरीर में फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? और क्या खाने से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है.

फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? (What Causes Folic Acid Deficiency?)

फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो सकता है जिसके लक्षण थकान, त्वचा का पीला पड़ना और सांस लेने में तकलीफ जैसे हो सकते हैं.

बता दें, अगर आपको एनीमिया होता है, तो व्यक्ति को नर्वस प्रोब्लम्स जैसे भ्रम, याददाश्त कमजोर होना, किसी चीज में फोकस करने की परेशानी, मुंह की समस्याएं जैसे जीभ में सूजन या दर्द होना शामिल है.

इसी के साथ फोलिक एसिड की कमी से गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स (NTPs) का खतरा बढ़ जाता है.

न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स (NTPs) का खतरा क्या है?

न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स (NTPs) ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में जन्मजात दोष हैं जो तब होते हैं जब गर्भावस्था के पहले महीने में न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से बंद नहीं होती है. इसके दो सबसे आम प्रकार हैं स्पाइना बिफिडा, जिसमें रीढ़ की हड्डी बंद नहीं होती और ब्रेन और खोपड़ी (skull) पूरी तरह से विकसित नहीं होते. हालांकि इसका सटीक कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन फोलिक एसिड की कमी इसमें भूमिका निभाते हैं.

फोलिक एसिड की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं? (What to Eat to Overcome Folic Acid Deficiency)

फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए, पत्तेदार हरी सब्जियां, बीन्स, खट्टे फल खाने की सलाह दी जाती है. इसी के साथ ब्रेड, अनाज, पास्ता और चावल भी खा सकते हैं.

