ये घरेलू उपाय चेहरे पर होने वाले फोड़े-फुंसी को कर देंगे गुड-बाय, कर लें नोट

Foda Funsi Home Remedies: आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से फोड़े-फुंसी की समस्या से आपको राहत मिल जाएगी. फोड़े-फुंसी होने पर आप इन घरेलू उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

Read Time: 3 mins
Foda Funsi Home Remedies: फोड़े-फुंसी चेहरे पर न हो इसलिए दिन में कम से कम 3 बार अपने चेहरे को पानी से साफ करें

Foda Funsi Gharelu Upay: चेहरे पर फोड़े-फुंसी होना एक आम समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं. फोड़े- फुंसी होने के कारण चेहरे पर कई बार दाग पड़ जाते हैं. ऐसे में चेहरे की सुंदरता पर असर पड़ता है. अगर आपको भी बार-बार चेहरे पर फोड़े-फुंसी की समस्या होती है, तो आज हम आपको इसका हल बताने जा रहे हैं. ये घरेलू उपाय (Foda Funsi Home Remedies) करने से फोड़े-फुंसी जल्द ही सही हो जाएंगे, साथ ही इनके बार-बार होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी. तो आइए जानते हैं फोड़े-फुंसी (Foda Funsi Kaise Theek Karen) को दूर करने के उपाय.

फोड़े-फुंसी दूर करने के घरेलू उपाय (Foda Funsi Gharelu Upay)

हल्दी का पेस्ट लगाएं

चेहरे पर फोड़े-फुंसी होने पर आप इसपर हल्दी का पेस्ट लगा सकते हैं. दरअसल बैक्टीरिया के कारण ही चेहरे पर फोड़े-फुंसी हो जाते हैं. हल्दी का पेस्ट लगने से बैक्टीरिया खत्म होने लग जाते हैं और जल्द ही फोड़े-फुंसी दूर हो जाते हैं. हल्दी का पेस्ट बनाने के लिए थोड़े से हल्दी पाउडर में दूध या पानी मिला दें और इसे चेहरे पर लगा लें.

नीम का पेस्ट लगाएं

Photo Credit: Canva

नीम एक ऐसी चीज है जो कि फोड़े-फुंसी को दूर करने में कारगर साबित होता है. नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर फोड़े-फुंसी पर दिन में दो बार लगाएं. ऐसा करने से आराम मिलेगा. नीम के पेस्ट के अलावा आप नीम के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर फोड़े-फुंसी से खून निकल रहा हो तो इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से बचें. इसके लिए अलावा जो लोग रोज नीम के पत्ते खाते हैं, उन्हें फोड़े-फुंसी की समस्या से राहत मिल जाती है. इसलिए आप रोज नीम के पत्ते खाया करें. ऐसा करने से आपको फोड़े-फुंसी होने बंद हो जाएंगे.

समय-समय पर चेहरे को साफ करें

गर्मी के मौसम में पसीना पड़ने से फोड़े-फुंसी हो जाते हैं. इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपने चेहरे को समय-समय पर साफ करते रहें. फोड़े-फुंसी होने पर एक कोटन के कपड़े को पानी में डिप करें और इसे फोड़े-फुंसी पर हल्के हाथों से लगाएं. ऐसा करने से फोड़े-फुंसी से आराम मिलेगा. इसके अलावा दिन में कम से कम तीन बार अपने चेहेर को पानी से साफ भी करते रहें. ऐसे करने भविष्य में फोड़े-फुंसी नहीं होंगे.

अपनी डाइट पर ध्यान दें

अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपको बार-बार फोड़े-फुंसी होते ही रहेंगे. इसलिए अपनी डाइट को सही रखें और तली हुई चीजें कम खाएं. अधिक तला हुआ खाना खाने से फोड़े-फुंसी अधिक होते हैं. 

अगर आपको अधिक फोड़े-फुंसी होते हैं तो एक बार स्किन के डॉक्टर से आप चेक जरूर करवा लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

