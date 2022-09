First Periods Symptoms: कैसे पहचानें की आपको पीरियड्स होने वाले हैं? क्या है सही उम्र और कितने दिन तक होते हैं, जानिए

First Period: लगभग 12 साल की उम्र एक लड़की पहले पीरियड्स का अनुभव करती है.

What To Know About First Periods: पीरियड्स की शुरुआत वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भाशय के माध्यम से ब्लड और टिश्यू की परत को बहाता है, ये यौवन के साथ होने वाले कई परिवर्तनों में से एक है. लगभग 12 साल की उम्र एक लड़की के लिए अपनी पहले पीरियड्स का अनुभव करने के लिए सामान्य उम्र होती है. इसलिए अपने बच्चे को युवावस्था के दौरान होने वाले सभी परिवर्तनों के बारे में बात करके फर्स्ट पीरियड्स (First Period) के दौरान क्या उम्मीद करनी है, और क्या करना है, इसके बारे में बात करके अपने बच्चे को पहले से तैयार करना जरूरी है. ब्लीडिंग शुरू होने पर अगर माता पिता घर पर न हो तो वे क्या करें. इससे उसे मानसिक रूप से तैयार होने और अंतिम समय की चिंता को रोकने में मदद मिलेगी.