बिजली का झटका एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. सही समय पर सही कदम उठाने से किसी की जान बच सकती है. इसलिए, यहां बताई जा रही बातों को हमेशा याद रखें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं.

आपके आस-पास किसी को लग जाए करंट का झटका तो सबसे पहले क्या करें, जानिए यहां
अगर पीड़ित बेहोश है, तो उसे धीरे से हिलाकर या आवाज लगाकर होश में लाने की कोशिश करें.

Electric shock tretament : बिजली, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है. इसके बिना आजकल गुजारा करना मुश्किल है. लेकिन यही बिजली कभी-कभी बहुत खतरनाक हो जाती है, खासकर जब कोई इसकी चपेट में आ जाए. अगर आपके आस-पास किसी को करंट लग जाए, तो क्या करना चाहिए? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सही जानकारी किसी की जान बचा सकती है. तो बिना देर किए आइए जानते हैं...

किसी को बिजली लग जाए तो सबसे पहले क्या करें

बिजली बंद करें

सबसे जरूरी काम है बिजली का कनेक्शन काटना. अगर पॉसिबल हो, तो मेन स्विच बंद कर दें. अगर ऐसा करना मुमकिन न हो, तो उस उपकरण का प्लग निकाल दें, जिससे करंट लगा है. जब तक बिजली बंद न हो जाए, तब तक पीड़ित को छूने की गलती न करें.

सूखी लकड़ी या प्लास्टिक चीज से पीड़ित को अलग करें

अगर आप बिजली बंद नहीं कर पा रहे हैं और पीड़ित बिजली से चिपका हुआ है, तो उसे सीधे हाथ न लगाएं. बल्कि किसी सूखी लकड़ी की चीज (जैसे लकड़ी का डंडा, कुर्सी) या प्लास्टिक की चीज (जैसे प्लास्टिक की कुर्सी, बाल्टी) का इस्तेमाल करके पीड़ित को बिजली दूर धकेलें. 

ध्यान रहे कि आप खुद भी किसी गीली जगह पर न खड़े हों और आपके हाथ-पैर सूखे हों.

एम्बुलेंस बुलाएं 

जैसे ही आप पीड़ित को बिजली से अलग कर दें, तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं. डॉक्टर को सारी जानकारी दीजिए.

सांस और धड़कन चेक करें 

जब तक एम्बुलेंस आती है, तब तक पीड़ित की सांस और धड़कन चेक करें. अगर सांस नहीं आ रही है या धड़कन बंद हो गई है, तो आपको CPR देना पड़ सकता है, अगर आपको इसकी ट्रेनिंग मिली हो.

जले हुए हिस्से को देखें 

 करंट लगने से अक्सर शरीर पर जलने के निशान पड़ जाते हैं. अगर ऐसा है, तो जले हुए हिस्से पर कोई साफ कपड़ा ढक दें. उस पर बर्फ या पानी न डालें, खासकर अगर जलने का निशान बड़ा हो.

पीड़ित को होश में लाने की कोशिश करें 

अगर पीड़ित बेहोश है, तो उसे धीरे से हिलाकर या आवाज लगाकर होश में लाने की कोशिश करें. 

इन बातें का रखें खास ध्यान 

  • गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को न छूएं, टूटे हुए तार या खुले प्लग से दूर रहें (बच्चों को खास तौर पर इन चीजों से दूर रखें)
  • बिजली के सामानों की नियमित जांच करवाएं
  • बच्चों को बिजली के खतरों के बारे में सिखाएं

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

