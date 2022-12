Feet Sensation Causes: आपके पैरों में झुनझुनी होने के हैं ये 5 कारण, यहां जानें सनसनी से छुटकारा पाने के कारगर उपाय

Feet Sensation Causes: डिहाइड्रेशन सोडियम लेवल में गिरावट का कारण बन सकता है जो पैरों में झुनझुनी पैदा करता है.

खास बातें आपके शरीर में कुछ विटामिनों की कमी से पैरों में झनझनाहट हो सकती है.

यहां हमने आपको उन्हीं विटामिन्स के बारे में बताया है.

अगर यह बार-बार हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से कनसल्ट करें.

How To Get Rid Of Feet Tingling: मानव शरीर कई आंतरिक और बाहरी कारकों के आधार पर किसी न किसी तरह से प्रतिक्रिया करता रहता है. कभी-कभी, आप बीमार पड़ जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि आपका शरीर कुछ अनवांटेड बाहरी तत्वों या वायरस से लड़ रहा हो. हालांकि, कभी-कभी ऐसे समस्याएं होती हैं जो गंभीर या तत्काल ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन वे आपके सिस्टम को आंतरिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं. तो, कभी-कभी आपके पैरों में झनझनाहट (Tingling Feet) हो सकती है क्योंकि आपके शरीर में कुछ विटामिनों की कमी होती है. न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर अपने लेटेस्ट वीडियो में इस बारे में बात की है. यहां हम आपको उन सभी विटामिन्स के बारे में बता रहे हैं जिनकी कमी से शरीर में या आपके पैरों में झुनझुनी हो सकती है.