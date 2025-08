IND vs ENG, 5th Test day 5: बस दो गेंद और ... ऐसा हुआ तो ओवल में यूं टूटेगा 'बैजबॉल' का घमंड

How can India Win Oval Test match: भारत और इंग्लैंड (England vs India, 5th Test) के बीच 'द ओवल' में खेले जा रहे टेस्ट का चौथा दिन बारिश की वजह से प्रभावित रहा. बारिश की वजह से मैच निर्धारित समय से पहले रोकना पड़ा. दिन की समाप्ति के समय इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 339 रन था. पांचवें दिन (IND vs ENG, 5th Test day 5) इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन की जरूरत होगी, जबकि इंजरी की वजह से क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने नहीं आए तो भारत को 3 विकेट चाहिए होंगे. चौथे दिन की शुरुआत इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन से की थी. पहले सत्र में इंग्लैंड ने बेन डकेट और ओली पोप का विकेट जल्दी-जल्दी गंवाया. इसके बाद जो रूट और हैरी ब्रूक ने चौथे विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी कर टीम की स्थिति मजबूत कर दी.

अब पांचवें दिन भारतीय टीम कैसे टेस्ट मैच को जीत सकती है, इसको लेकर NDTV के कंसल्टेंट एडिटर बोरिया मोजूमदार ने अपनी राय दी है. उनके अनुसार दो अच्छी गेंद इस टेस्ट मैच को भारत के खेमे में डाल सकती है.

रोमांच 100 फीसदी है

उन्होंने कहा, "रोमांच को 100 फीसदी है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि टी के बाद इंग्लैंड 317-4 है और वह टेस्ट मैच को इतने करीब लेकर जाएगा. किसी ने भी नहीं सोचा था. यही इस सीरीज की खासियत है. जब भी मैच बोरिंग होने लगता है मैच का पासा पलट जाता है और टेस्ट मैच रोमांचक हो जाता है. आपने सोचा था कि लीड्स टेस्ट मैच इंडिया जीतेगा, इंग्लैंड जीत गया. हमने कभी नहीं सोचा था कि बर्मिंघम टेस्ट हम जीतेंगे लेकिन हम जीत गए. जसप्रीत बुमराह को छोड़कर दूसरे गेंदबाजों ने भी कमाल कर दिया".

पांचवें दिन अब कोई भी परिणाम मुमकिन

"पांचवें दिन अब कोई भी परिणाम मुमकिन है. भारत की जीत मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है भारत की जीत की उम्मीद है. नई गेंद तीन ओवर दूर है. ये जो ब्रेक के बाद सिराज फ्रेश होकर गेंदबाजी करेंगे. वह कमाल का होगा. भारतीय गेंदबाजों ने फाइट दिखाई है. 10 से 12 ओवर का खेल है. 10 ओवर में दो अच्छा गेंद और मैच भारत के पास. क्रिस वोक्स एक हाथ से उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे. आप जोश टंग के बारे में सोच रहे हैं. आप सिर्फ दो अच्छी गेंद डालेंगे और टीम इंडिया मैच जीत जाएगी. ये दो विकेट जो अभी क्रीज पर हैं, सबसे अहम हैं. दोनों बल्लेबाज आउट हुए तो भारत की जीत पक्की है".

इंग्लैंड 75 फीसदी जीत के करीब है और भारत 25 फीसदी

"इंग्लैंड 75 फीसदी जीत के करीब है और भारत 25 फीसदी .. आप हर गेंद पर विकेट लेने के बारे में सोचें. एक भी सिंगल आसानी से न जा पाए. आप यहां शाहरुख खान की बात करें, वो 60 मिनट..शुभमन गिल को एक बेहतरीन कप्तानी करनी होगी. सिराज को जाकर बोल दिजिए यह 60 मिनट तुमसे तुम्हारा खुद भी तुमसे नहीं छीन सकता. मैच बन जाएगा. "

दो अच्छी गेंद भारत की जीत पक्की

"देखिए पलड़ा इंग्लैंड का भारी है. उनके पास कम से कम तीन विकेट ऐसे हैं जो मैच को पलट सकते हैं. इंग्लैंड के पास दो ऑलराउंडर हैं. जेमी ओवरटन और गस एटकिंसन दो ऑलराउंडर हैं जो इंग्लैंड को बचा सकते हैं. ये दो बल्लेबाज आउट हुए तो भारत टेस्ट मैच जीत जाएगा. जो टंग उतना अच्छी गेंदबाजी नहीं करते हैं."



सिराज ने इतिहास बना दिया है

"सिराज ने कमाल का खेल दिखाया है. सिराज एक ही बंदा है जो पांच टेस्ट खेले हैं, सबसे ज्यादा विकेट उसने ही लिए हैं. एक कैच छोड़ने विलेन नहीं हो सकता है. वह अकेला बंदा है जो लगातार खेल रहा है और टीम के लिए लड़ रहा है. शेर की तरह सिराज ने खेला है. उसने दर्शकों को रोमांच के सागर में गोते लगाने का मौका दिया है. सिराज के लिए आज बड़ा दिन होने वाला है."

टेस्ट सीरीज को पूरी दुनिया याद रखेगी

यह एक ऐसा टेस्ट सीरीज है जो हमेशा याद किया जाएगा. काफी कम ऐसे टेस्ट मैच देखने को मिलते हैं. भारत के खिलाड़ियों ने जो एक जुट होकर परफॉर्मेंस किया है वह कमाल का है. पूरी दुनिया इसे याद रखेगी.

ओवल टेस्ट मैच जीतने पर भारतीय टीम रचेगी इतिहास (if India win the Oval Test, then history will really be made)

टीम इंडिया ने 93 सालों के अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में जितने भी विदेशी दौरे किए और उस पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, उनमें कभी भी 5वां टेस्ट नहीं जीता. ओवल पर खेला जा रहा मैच भी, मौजूदा भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का, 5वां ही है. ऐसे में क्या पांचवां टेस्ट मैच जीतकर भारतीय टीम इतिहास रच पाएगी.