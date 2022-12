Uric Acid Diet: सर्दियों में इन फूड्स को खाने से बढता है यूरिक एसिड, जानें हाई यूरिक एसिड को घटाने के लिए सबसे खराब चीजें

High Uric Acid: प्यूरीन हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है.

Worst Foods For Uric Acid: सर्दियों के मौसम में हाई यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें? या यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या करें? (What To Do When Uric Acid Increases) जैसे सवाल अक्सर परेशान करते हैं. आपको बता दें. यूरिक एसिड आमतौर पर तब बनता है जब हमारा शरीर प्यूरीन नामक पदार्थ को मेटाबॉलाइज करता है. प्यूरीन हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, लेकिन यह कई प्रकार के फूड्स में भी पाया जाता है. आमतौर पर यूरिक एसिड (Uric Acid) मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब हमारी किडनियां यूरिक एसिड को बाहर नहीं धकेल पाते, तो इससे गाउट (जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न) की समस्या हो सकती है. यूरिक एसिड को प्रभावी रूप से कैसे कम करें यह जानने के लिए पढ़ते रहें.

यूरिक एसिड और गाउट को कैसे समझें? | How to Understand Uric Acid And Gout?