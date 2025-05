Burning Sensation In Feet Remedies: पैरों के तलवों में जलन एक आम समस्या है. ये गर्मियों में बढ़ जाती है. वैसे तो ये समस्या बुजुर्गों या मिड एज के (Natural Cure For Burning Feet) लोगों में देखी जाती है, लेकिन आजकल ये समस्या यूथ में भी देखी जा रही है. इसके पीछे विटामिन बी12 की कमी, डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसी समस्याएं इस जलन का मुख्य कारण हो सकती हैं. इस समस्या का (Foot Burning Home Treatments) इलाज करने से राहत मिल सकती है, लेकिन कई बार इसका कारण पता नहीं चलता. अगर आपको भी इससे परेशानी है तो (How To Relieve Foot Burning Naturally) आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे उपाय.

पैरों की जलन दूर करने के उपाय (Tips To Prevent Burning Sensation In Feet)

1. नीलगिरी के तेल से पैरों की मालिश करें: नीलगिरी के तेल से पैरों की मालिश करना एक इंपैक्टफुल तरीका है, जो पैरों की जलन और दर्द को दूर करने में मदद करता है. ये तरीका जल्दी असर दिखाता है. नीलगिरी का तेल ठंडा होता है और इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो तुरंत दर्द में राहत पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा, ये नसों को आराम देने का काम करता है, जिससे जलन में कमी महसूस होती है.

2. तलवों पर पिपरमेंट ऑयल लगाएं: पिपरमेंट ऑयल का यूज तलवों पर करने से आपको बहुत राहत मिल सकती है. ये तरीका हमेशा प्रभावी साबित हुआ है और इससे आपको आराम महसूस होता है. पिपरमेंट ऑयल ठंडा होता है, जो नसों को आराम देता है और जलन में कमी लाता है. इसके अलावा, ये आपको जल्दी नींद में भी मदद कर सकता है.

3. नारियल तेल: इस तेल की तासीर ठंडी मानी जाती है, इसलिए ये गर्मियों में बेहद फायदेमंद होता है. अक्सर लोग शरीर की मालिश के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं. अगर गर्मी के कारण आपके तलवों में जलन हो रही हो, तो नारियल तेल लगाना काफी राहत पहुंचा सकता है. रात में सोने से पहले तलवों पर नारियल तेल लगाने से न केवल जलन कम होती है, बल्कि स्किन संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं. साथ ही, ये शरीर को ठंडक देने में मदद करता है.

4. सेब का सिरका: सेब का सिरका गर्म पानी में मिलाकर उसमें पैरों को भिगोने से पैरों की जलन में राहत मिलती है. ये प्रोसेस पहले आपकी तलवों की स्किन पोर्स को खोलती है, फिर दर्द और सूजन से आराम दिलाती है. इसके बाद, ये ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, जिससे जलन में कमी आती है. अगर ये समस्या आपको परेशान कर रही हो, तो सेब के सिरके में पैरों को भिगोकर आप आराम से सो सकते हैं.

5. 15 मिनट ठंडे पानी में पैर रखें: अपने पैरों को कम से कम 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगोने से आपको तुरंत राहत मिल सकती है. दरअसल, कई बार शरीर में पानी की कमी या शरीर की अत्यधिक गर्मी के कारण पैरों के तलवों में जलन हो सकती है. ऐसी स्थिति में, ठंडे पानी में पैर रखने से जलन में तुरंत आराम मिल सकता है.

6. दीवार से पैर लगा कर सोएं: दीवार से पैर लगा कर सोना एक तरह का योगासन होता है, जिससे दो फायदे होते हैं. पहला, इससे पैरों में बढ़ा हुआ बीपी कम होता है, जिससे दर्द और जलन में राहत मिलती है. दूसरा, इस स्थिति में सोने से आपके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, जिससे पैरों की जलन कम हो सकती है. अगर आपको सोते समय ये परेशानी होती हो, तो इस तरह सोने की कोशिश करें.

7. चंदन पाउडर पेस्ट: अगर गर्मी के कारण आपके तलवों में जलन हो रही है, तो चंदन पाउडर का इस्तेमाल एक बेहतरीन उपाय हो सकता है. इसके लिए थोड़ा चंदन पाउडर लें और उसमें गुलाब जल या सादा पानी मिलाकर एक चिकना पेस्ट तैयार करें. अब इस पेस्ट को तलवों पर अच्छी तरह लगाएं और इसे करीब 30 मिनट तक लगा रहने दें. जब पेस्ट सूख जाए, तो ठंडे पानी से धो लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.