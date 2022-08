Eye Health: क्या आप जानते हैं आंखों से क्यों निकलते हैं आंसू? जानें आंसू निकलना क्यों जरूरी है

Eye Care Tips: आंसू आने से आंख साफ होती है और यह हमारी आंखों को हेल्दी भी रखता है.

Why Do Tears Come Out Of Your Eyes: आंसू आपकी आंखों को गीला और चिकना रखते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें. वे आपकी आंखों को संक्रमण और गंदगी और धूल जैसी परेशान करने वाली चीजों से भी बचाते हैं. हर बार जब आप पलक झपकाते हैं, तो आंसू की एक पतली परत जिसे "टियर फिल्म" कहा जाता है. आपको बता दें कि आंसू आना या रोना आपकी सेहत को कई तरह से फायदेमंद हो सकता है. जी हां, कई सारी रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि आंसू आने से आंख साफ होती है और यह हमारी आंखों को हेल्दी भी रखता है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आंसू क्यों आते हैं और इसके फायदे क्या होते हैं.