भावनात्मक तनाव और हृदय स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. तनाव केवल मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव शरीर और विशेष रूप से हृदय पर पड़ सकता है. जब व्यक्ति लंबे समय तक चिंता, गुस्सा, डर, दुख या मानसिक दबाव में रहता है, तो शरीर लगातार “स्ट्रेस मोड” में रह सकता है. इस दौरान एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे तनाव से जुड़े हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है. इससे हृदय की धड़कन तेज हो सकती है, रक्तचाप बढ़ सकता है और रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ सकता है. यदि यह स्थिति बार-बार या लंबे समय तक बनी रहे, तो हृदय पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है.

अचानक होने वाला तेज भावनात्मक तनाव भी कुछ लोगों में हृदय संबंधी समस्याओं को ट्रिगर कर सकता है. अत्यधिक डर, दुख, गुस्सा या किसी अप्रत्याशित घटना के बाद कुछ लोगों में सीने में दर्द, सांस फूलना, तेज धड़कन या बेचैनी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

तनाव होने पर शरीर में क्या बदलाव होते हैं?

एक स्थिति जिसे “स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी” या “टूटा हुआ दिल सिंड्रोम” कहा जाता है, गंभीर भावनात्मक या शारीरिक तनाव के बाद अस्थायी रूप से हृदय की पंपिंग क्षमता को प्रभावित कर सकती है. इसके लक्षण कई बार हार्ट अटैक जैसे दिखाई दे सकते हैं, इसलिए अचानक सीने में दर्द या सांस लेने में परेशानी को केवल तनाव मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

क्या तनाव सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? तनाव सीधे हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता, लेकिन लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव हाई ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, खराब नींद और अस्वस्थ जीवनशैली के जरिए हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकता है.

क्या ज्यादा चिंता दिल की धड़कन बढ़ा सकती है?

लगातार बना रहने वाला तनाव अप्रत्यक्ष रूप से भी हृदय रोग का जोखिम बढ़ा सकता है. तनावग्रस्त व्यक्ति में नींद की कमी, शारीरिक गतिविधि में कमी और खान-पान में बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कुछ लोग तनाव से निपटने के लिए अधिक खाना, धूम्रपान या शराब का सेवन करने लगते हैं. इससे वजन बढ़ना, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जो हृदय रोग के प्रमुख जोखिम कारक हैं. लगातार मानसिक तनाव शरीर में सूजन और रक्त वाहिकाओं के सामान्य कामकाज को भी प्रभावित कर सकता है.

Also Read: 45 साल से पहले बंद हो गए पीरियड्स? महिलाओं में बढ़ सकता है दिल की बीमारी का खतरा

क्या ज्यादा चिंता दिल की धड़कन बढ़ा सकती है?

तनाव का असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता. उम्र, पारिवारिक इतिहास, पहले से मौजूद हृदय रोग, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और जीवनशैली जैसे कारक जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए तनाव को केवल मानसिक स्वास्थ्य का विषय समझना सही नहीं है.

बार-बार होने वाली धड़कन, सीने में भारीपन, सांस फूलना, अत्यधिक थकान, चक्कर या व्यायाम के दौरान असहजता जैसे लक्षणों को गंभीरता से लेना चाहिए.

तनाव दिल पर किस तरह असर डालता है?

हार्ट रेट बढ़ाता है.

ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है.

नींद खराब करता है.

सूजन (Inflammation) बढ़ा सकता है.

धूम्रपान और ओवरईटिंग जैसी आदतों को बढ़ावा दे सकता है.

हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ा सकता है.

तनाव को पूरी तरह खत्म करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन उसे नियंत्रित करना हृदय के लिए फायदेमंद हो सकता है. नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, गहरी सांस लेने की तकनीक, योग या ध्यान और परिवार तथा दोस्तों के साथ स्वस्थ सामाजिक संबंध तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं.

काम के बीच छोटे ब्रेक लेना और लगातार स्क्रीन या काम के दबाव से दूरी बनाना भी उपयोगी हो सकता है. यदि चिंता, उदासी या तनाव लंबे समय तक बना रहता है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगती है, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी महत्वपूर्ण है.

सबसे जरूरी बात यह है कि भावनात्मक तनाव और हृदय स्वास्थ्य को अलग-अलग नहीं देखा जाना चाहिए. मन और हृदय के बीच मजबूत संबंध है. तनाव को समय रहते पहचानना, स्वस्थ तरीके से उसका प्रबंधन करना और हृदय संबंधी चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करना हृदय को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.

क्या तनाव सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?

तनाव सीधे हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता, लेकिन लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव हाई ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, खराब नींद और अस्वस्थ जीवनशैली के जरिए हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकता है.

(डा. अखिल के रुस्तगी, सीनियर डायरेक्टर और एचओडी, कार्डियोलॉजी, शारदाकेयर- हेल्थसिटी