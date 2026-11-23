हमारे देश में लगातार सर्वाइकल कैंसर के सामने बढ़ रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से एचपीवी (HPV) वैक्सीनेशन मुहिम चलाई गई थी. इस मुहिम के तहत अबतक करीब 1 करोड़ महिलाओं को वैक्सीन लग चुकी है. इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दी है. इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए इसे बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा कदम बताया. यहां जानते हैं बारे में-

9 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा डोज

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 9 महीने से भी कम समय में देशभर में 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियों का एचपीवी वैक्सीनेशन किया गया है. ये अभियान सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करने और महिलाओं की सेहत को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को देश की बेटियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि ये अभियान महिलाओं को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने में मदद करेगा और देश के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को भी मजबूत बनाएगा.

क्या है HPV और क्यों जरूरी है वैक्सीन?

ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) एक सामान्य वायरस है, जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण माना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है सही उम्र में एचपीवी वैक्सीन लगवाने से सर्वाइकल कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है. यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी एचपीवी वैक्सीनेशन को कैंसर से बचाव का एक प्रभावी कदम बता रहा है.

भारत में एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की ये उपलब्धि न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में सर्वाइकल कैंसर के बोझ को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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