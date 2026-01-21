Early Signs of Pancreatic Cancer in Legs : पैंक्रियास पेट के पीछे मौजूद एक जरूरी अंग है, जो पाचन में मदद करने वाले एंजाइम और ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले हार्मोन बनाता है. पैंक्रियास में असामान्य कोशिकाओं की ग्रोथ के कारण पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है. इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है और जब इस बीमारी का पता चलता है तब तक व्यक्ति की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है.

आज हम आपको पैंक्रियाटिक कैंसर के कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अक्‍सर पैरों में द‍िखते हैं और जिनके दिखते ही आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

पैरों में द‍िखने वाले पैंक्रियाटिक कैंसर के ये 4 संकेत | Early Signs of Pancreatic Cancer in Legs

पैरों का गर्म महसूस होना : अगर पैरों का कोई हिस्सा छूने पर ज्यादा गर्म लगे, तो यह सूजन या थक्के का संकेत हो सकता है. पैंक्रियाटिक कैंसर में ऐसे लक्षण कई बार शुरुआती संकेत के रूप में सामने आ सकते हैं. गर्मी के साथ दर्द या रेडनेस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. पैरों में लगातार दर्द : अगर बिना चले-फिरे भी पैरों में लगातार दर्द बना रहता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. कई बार यह डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) का संकेत हो सकता है, जिसमें पैरों की नसों में खून का थक्का जम जाता है. पैंक्रियाटिक कैंसर में शरीर का ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम बदल सकता है, जिससे यह परेशानी हो सकती है. पैरों में रेडनेस : पैरों की स्किन का लाल दिखाई देना अंदरूनी सूजन या ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत का संकेत हो सकता है. डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) के मामलों में थक्का बनने की जगह पर रेडनेस, हल्की सूजन और दर्द महसूस होता है. पैरों में अचानक सूजन : पैरों में बिना किसी चोट के अचानक सूजन आना खून के बहाव में रुकावट की ओर इशारा करता है. कैंसर के मरीजों में यह सूजन नसों पर प्रेशर या ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो सकती है. अगर सूजन के साथ दर्द या भारीपन महसूस हो तो डॉक्टर को दिखाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)