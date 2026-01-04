सर्दियों की रात घंटो पैर गर्म नहीं होते हैं? जानिए ये किस बीमारी का है संकेत

Pair Garam Na Hone ka Karan: क्या आप भी सर्दियों में घंटों तक कंबल के अंदर पैर रखे रहते हैं और आपके पैर गर्म नहीं होते हैं? फिर आप चाहें मोटी जुराब पहनें तब भी आपके पैर ठंडे ही रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि इसकी असल वजह क्या है. आपको बता दें कि कई बार पैरों का गर्म ना होना कई बार शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, नर्व्स संबंधी किसी परेशानी या किसी दूसरी तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है. अगर आप इसे लगातार इग्नोर करते रहते हैं तो आपको बता दें कि ऐसा करना सही नहीं है. आपको अपने पैरों की ठंडक के असल कारण और उसके पीछे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानना चाहिए.

रक्त संचार (Blood Circulation)

पैरों का हमेशा ठंडा रहना पैरों के ब्लड सर्कुलेशन का सही तरह से ना होना भी एक कारण हो सकता है. इस वजह से पैरों में गर्मी नहीं बन पाती है और ज्यादा ठंड फील होती है. इस वजह से कई बार पैरों में दर्द, सुन्न होना और एन्जाइना जैसी परेशानी भी देखने को मिलती है. अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है, तो उन्हें रात को पैर गर्म न हो पाने की समस्या हो सकती है.

डायबिटीज (Diabetes)

जिन लोगों की डायबिटीज की समस्या होती है उनके पैर भी अक्सर ठंडे रहते हैं. कुछ एक्सपर्ट्स इसका कारण डायबिटीज को मानते हैं इसकी वजह से नर्व्स और ब्लड सर्कुलेशन को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हैं. डायबिटीज की वजह से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और पैरों में गर्मी महसूस नहीं होती. साथ ही इस कारण पैरों में झुनझुनी और सुन्नपन भी महसूस होने लगता है.

थॉयराइड की समस्या (Thyroid)

थायराइड होना भी कई बार पैरों के ठंडे होने की वजह बन सकती है. असल में शरीर में थायरॉयड हार्मोन का कम होना शरीर की गर्मी और एनर्जी पर असर डालता है. बता दें कि थायराइड होने पर पैरों और हाथों का ठंडा रहना, थकान, ड्राई स्किन और वजन बढ़ने जैसे लक्षण भी नजर आते हैं.

एनीमिया (Anemia)

जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो शरीर में गर्मी नहीं बन पाती और पैरों के साथ-साथ पूरा शरीर ठंडा रहता है. वहीं पैरों और हाथों के लगातार ठंडक रहने के साथ-साथ, कमजोरी, चक्कर और सांस फूलना जैसे अन्य लक्षण भी नजर आते हैं.

किन बातों का रखें ध्यान

अगर सर्दियों में आपके पैर भी ठंडे रहते हैं तो आपको एक बार डॉक्टर से जांच जरूर करवानी चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव भी लाने चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)