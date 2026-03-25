सुबह उठते ही मुंह को पाते हैं सूखा और बदबूदार? शरीर दे रहा है ये छुपे संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Dry And Smelly Mouth: सुबह उठते ही अगर मुंह सूखा-सूखा लगे और सांस में बदबू महसूस हो, तो इसे सिर्फ आम “मॉर्निंग ब्रीथ” समझकर नजरअंदाज करना सही नहीं है. कई बार यह शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ियों का संकेत भी हो सकता है. रातभर शरीर में होने वाले बदलाव, पानी की कमी (Dehydration), नींद की क्वालिटी (Quality) और पाचन (Digestion) से जुड़ी समस्याएं मुंह सूखने और सांस में बदबू का कारण बन सकती हैं. अगर यह समस्या रोज हो रही है, तो इसे हल्के में लेना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे कारण और इससे निपटने के लिए आसान उपाय.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, सुबह मुंह सूखना और बदबू आना शरीर में लार (Saliva) की कमी का संकेत है. लार मुंह को साफ रखने, बैक्टीरिया (Bacteria) को कंट्रोल करने और खाने के कणों (Food Particles) को हटाने में मदद करती है. जब इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और बदबू पैदा होती है.

डिहाइड्रेशन बन सकता है बड़ा कारण

अगर शरीर में पानी की कमी होती है, तो लार बनना कम हो जाता है. रात में कम पानी पीना, एसी में सोना या ज्यादा कैफीन (Caffeine) लेना इस समस्या को बढ़ा सकता है. इसलिए हाइड्रेशन (Hydration) बनाए रखना बहुत जरूरी है.

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मुंह से सांस लेने की आदत

कई लोग नाक बंद होने या आदत के कारण मुंह से सांस लेते हैं. इससे मुंह जल्दी सूखता है और बैक्टीरिया बढ़ते हैं. यह समस्या अक्सर खर्राटों (Snoring) और खराब नींद से भी जुड़ी होती है.

नींद की खराब क्वालिटी

अगर आपकी नींद बार-बार टूटती है या गहरी नहीं होती, तो इसका असर शरीर के सिस्टम पर पड़ता है. इससे लार का बनना और कम हो जाता है. यही वजह है कि नींद की कमी वाले लोगों को सुबह यह समस्या ज्यादा होती है.

पाचन गड़बड़ी भी हो सकती है वजह

खराब पाचन (Indigestion) या एसिड रिफ्लक्स (Acid Reflux) की वजह से भी सांस में बदबू आ सकती है. जब खाना सही से नहीं पचता, तो शरीर में कुछ तत्व जमा हो जाते हैं, जो सांस के जरिए बाहर आते हैं और बदबू पैदा करते हैं.

तनाव और दवाइयों का असर

तनाव लेने से सांस लेने का पैटर्न बदल जाता है और मुंह सूखने लगता है. वहीं, कुछ दवाइयां जैसे एंटीहिस्टामिन (Antihistamine) और ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) की दवाएं भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं.

क्या करें, आसान उपाय

रात में सोने से पहले पर्याप्त पानी पिएं और मुंह की सफाई जरूर करें. दिनभर भी पानी पीते रहें. कैफीन और शराब (Alcohol) से दूरी बनाएं. अगर नाक बंद रहती है तो उसका इलाज करवाएं. और सबसे जरूरी अच्छी और गहरी नींद लें.

अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है ताकि किसी बड़ी बीमारी से बचा जा सके.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)