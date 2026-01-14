चिया सीड्स का साइड इफेक्ट क्या है? डॉक्टर से जानिए

Chia Seeds Kyu Nahi Khane Chahiye: Chia Seeds Kyu Nahi Khane Chahiye: छोटे-छोटे दिखने वाले चिया सीड्स को पोषक तत्वों का पावरहाउस माना जाता है. इनमें फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पेट को ठीक रखने से लेकर दिल को स्वस्थ रखने तक में कमाल है, लेकिन जैसे हर चीज के फायदे होते हैं, वैसे ही कुछ नुकसान भी होते हैं. तो चलिए बिना देरी किए डॉक्टर डॉ. शुभम वत्स्या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट से जानते हैं चिया सीड्स के क्या साइड इफेक्ट हैं?

चिया सीड खाने के क्या नुकसान हैं?

डॉक्टर डॉ. शुभम वत्स्या के मुताबिक किडनी स्टोन की समस्या से परेशान लोग, पेट से जुड़ी दिक्कतों से दुखी लोग, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो और जो लोग पहले से ही ब्लड थिनर या हार्ट की दवाइयां ले रहे हैं उन्हें चिया सीड्स के सेवन से बचना चाहिए. तो चलिए विस्तार से जानते हैं चिया सीड्स खाने से शरीर को कैसे नुकसान पहुंच सकता है.

इसे भी पढ़ें: क्या है वजन घटाने का 82/20 डाइट रूल? 365 में दिनों महिला ने किया 38 किलो वेट लॉस, जानें कैसे

लो ब्लड प्रेशर: जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, उन्हें भी चिया सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए क्योंकि इन बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड और पोटैशियम की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो बीपी को और कम कर सकती है. जिसके कारण आपको थका हुआ और कमजोरी महसूस हो सकती है.

किडनी स्टोन: डॉक्टर वत्स्या के मुताबिक चिया सीड्स फॉस्फेट, पोटैशियम और ऑक्सालेट्स जैसे मिनरल्स से भरपूर है, जो किडनी स्टोन का खतरा बढ़ा सकते हैं. इसलिए जो लोग पहले से ही किडनी स्टोन की समस्या से परेशान हैं, उन्हें चिया सीड्स का सेवन कम करना चाहिए. यह खतरा तब ज्यादा और बढ़ सकता है जब वे पानी कम पीते हों.



डिहाइड्रेशन: चिया सीड्स फाइबर का अच्छा सोर्स है, जो आंतों को साफ रखकर पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत दिला सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा फाइबर खाने से पेट भर रहता है, और पानी पीने की इच्छा कम होती है और शरीर में पानी की कमी के कारण चिया सीड्स पेट में फूल जाते हैं, जो गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी दिक्कतों का घर बनते हैं.

खून पतला होना: चिया सीड्स में पाए जाने वाले तत्व खून को पतला करते हैं. ऐसे में अगर आप पहले से ही ब्लड थिनर या हार्ट की दवाइयां ले रहे हैं, तो चिया सीड्स का सेवन करने से बचें क्योंकि यह नुकसान पहुंचा सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)