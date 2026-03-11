Pineapple Coconut Chia Smoothie Recipe: गर्मियों में पिएं शरीर को ठंडक और एनर्जी देने वाला यह हेल्थ ड्रिंक

Pineapple Coconut Chia smoothie Recipe: गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक देने और एनर्जी बनाए रखने के लिए लोग अक्सर हेल्दी ड्रिंक्स (Healthy Drinks) की तलाश करते हैं. ऐसे में स्मूदी एक शानदार विकल्प मानी जाती है क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भी भरपूर होती है. पाइनएप्पल कोकोनट चिया स्मूदी इन दिनों हेल्थ लवर्स के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है. इसमें अनानास की हल्की खटास, नारियल के दूध का क्रीमी टेक्सचर और चिया सीड्स की पौष्टिकता का बेहतरीन मेल होता है. यह स्मूदी शरीर को हाइड्रेट (Hydrate) रखने के साथ-साथ दिनभर तरोताजा महसूस कराने में मदद कर सकती है.

क्यों खास है यह स्मूदी?

पाइनएप्पल कोकोनट चिया स्मूदी सिर्फ स्वाद में ही अच्छी नहीं होती बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद मानी जाती है. अनानास में विटामिन C (Vitamin C) और एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant) पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी (Immunity) मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. वहीं चिया सीड्स में फाइबर (Fiber), प्रोटीन (Protein) और ओमेगा-3 फैटी एसिड (Omega-3 Fatty Acid) मौजूद होते हैं जो पाचन और दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. नारियल का दूध शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद कर सकता है.

पाइनएप्पल कोकोनट चिया स्मूदी के लिए जरूरी सामग्री-

1 कप ताजे अनानास के टुकड़े

1 कप नारियल का दूध

1 छोटा पका हुआ केला

1 चम्मच चिया सीड्स

1 चम्मच शहद

4 से 5 बर्फ के टुकड़े

पाइनएप्पल कोकोनट चिया स्मूदी बनाने का तरीका

सबसे पहले अनानास को छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक ब्लेंडर में अनानास, केला और नारियल का दूध डालें. इसके बाद इसमें चिया सीड्स और शहद मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि स्मूदी पूरी तरह स्मूद और क्रीमी बन जाए. अगर आपको ठंडी स्मूदी पसंद है तो इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर एक बार फिर ब्लेंड कर लें. तैयार स्मूदी को एक गिलास में निकालें और ऊपर से थोड़े चिया सीड्स या अनानास के छोटे टुकड़े डालकर सजाएं.

यह हेल्दी स्मूदी सुबह के नाश्ते, वर्कआउट के बाद या दिन में कभी भी एनर्जी के लिए पी जा सकती है.अगर आप हेल्दी और स्वादिष्ट ड्रिंक की तलाश में हैं तो पाइनएप्पल कोकोनट चिया स्मूदी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.

