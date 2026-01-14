ज्यादा नमक खाने से कई गुना खतरनाक हैं आपकी ये 7 गलतियां, डॉक्टर से जानें कैसे बढ़ा सकती हैं बीपी

BP High Kis Karan Hota Hai: आज के समय में कम उम्र में ही बीपी की समस्या आम हो गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है गलत खानपान, शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव, नींद की कमी और कुछ छोटी-छोटी लापरवाइयाँ. वहीं, अगर समय के साथ इसका इलाज न किया जाए तो यह समस्या हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की समस्या और आंखों की रोशनी कम होने जैसी गंभीर बीमारियों का घर बन सकता है. आज हम आपको जनलर फिजीशियन डॉ. शालिनी सिंह सालुंके द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक वीडियो के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें उन्होंने रोजाना की गई 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताया है जो बढ़ते ब्लड प्रेशर का कारण बन रही हैं.

किन गलतियों की वजह से बीपी बढ़ता है?

अचानक उठना: अचानक अलार्म से झटके से उठने से अचानक एड्रेनालाईन का तेज प्रवाह ब्लड प्रेशर को बढ़ सकता है और लंबे समय तक ऐसा होने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

इसे भी पढ़ें: समस्याएं अनेक और समाधान एक, जानें उपवास रखने से शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं?

सुबह उठकर फोन चलाना: सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करने से दिमाग परेशान हो सकता है, जिससे शैलौ ब्रीदिंग हो सकती है और कॉर्टिसोल बढ़ सकता है.

रात में लेट सोना: रात को 12 बजे के बाद सोने से सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकता है और रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इसलिए जल्दी सोने की आदत डालना अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.

एक ही जगह पर बैठे रहना: 2 घंटे से ज्यादा एक ही जगह पर बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है. इसलिए हर 15 मिनट में हल्की वॉक करना बेहद जरूरी है.

फोन देखते-देखते खाना: फोन देखते-देखते खाना खाने से ओवरईटिंग हो सकती है, जो नर्वस सिस्टम को अत्यधिक उत्तेजित कर सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है.

कम पानी पीना: कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या होगी जिससे बीपी बढ़ सकता है. इसलिए रोजाना नियमित रूप से पानी पीना जरूरी माना जात है.

शाम में चाय या कॉफी पीना: शाम को 4 बजे के बाद चाय या कॉफी पीने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)