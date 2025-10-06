एक्ट्रेस रकुल प्रीत के पति ने 15 दिन में कैसे घटाया 21 किलो वजन, यहां जानें जैकी भगनानी ने किस डाइट और एक्सरसाइज से घाया 70 किलो

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत और उनके पति जैकी भगनानी अक्सर अपने फैंस को फिटनेस गोल देते हैं. हाल ही में एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने अपने पति जैकी भगनानी के वेट लॉस जर्नी के बारे बात की. एक्ट्रेस ने "खाने में क्या है" के एपिसोड़ (यूट्यूब) के दौरान होस्ट कुणाल विजयकर को बताया की जैकी भगनानी ने अपनी पहली डेब्यू फिल्म से पहले 70 किलो से ज्यादा वजन घटाया था. उन्होने खुलासा किया कि "वह बचपन में काफी मोटे थे". पहली डेब्यू फिल्म में आने से पहले 70 किलो वजन घटाया था. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक्टर ने क्या खा कर घटाया अपना वजन तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

एक्टर जैकी भगनानी ने 75 किलो वजन कैसे कम किया?

पिछले जून जैकी भगनानी ने फिट इंडिया कल्ट योगाथॉन में अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की. नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहे प्रोग्राम में यंगीस्तान के एक्टर ने बताया कि कैसे लाइफस्टाइल में चेंज, डिसिप्लिन और मोटीवेशन ने उन्हें मदद की फिटनेस में वापसी करने के लिए.

Photo Credit: Instagram/ rakulpreet

जैकी भगनानी ने बताया की "लोगों को भरोसा नहीं होता है, जब वह बताते है कि एक समय पर उनका 150 किलो वजन हुआ करता था और मेहनत करके 75 किलो वजन कम किया है." उन्होने बताया कि यह इतना आसान नहीं था, लेकिन यह मोटिवेशन, डिटरमिनेशन और अपनी सीमाओं को तोडने की इच्छा के बिना पॉसिबल नहीं था. 40 साल के जैकी भगनानी ने कहा की वजन कम करने के लिए फैंसी जिम इक्विपमेंट्स या महंगे प्लांस की जरूरत नहीं होती है. अच्छा व स्वच्छ खान, अच्छे से हाइड्रेटेड रहना, अच्छी नींद लेना, रोजाना अच्छे से योगा करना- इन सभी ने मुझे फिजिकली और मेंटली मजबूत करने में मदद की है.

जैकी भगनानी ने 21 दिनों में 15 किलो वजन कम किया-

जैकी भगनानी ने 2017 में फिल्म "मित्रों" के लिए 21 दिन में 15 किलो वजन कम किया था. अपने वजन घटाने की यात्रा में एक्टर ने कहा, उस समय में 91-92 किलो का था और 21 दिनो में मैने अपना वजन घटा कर 77 किलो कर लिया था.

"मैं हर दिन 10-15 किमी की स्टेडी स्टेट कार्डियो करता था जिसमे बार्डरलाइन जॉगिंग और वॉकिंग शामील होती है अगर आप दौड़ना शुरु करते हैं तो आपको मसल लूज में मदद मिलती है" उन्होंने ने कहा और फैट भी 8-9% कम होता है. 4-5 घंटे एक्सरसाइज करके और पूरी नींद लेने से जैकी भगनानी को कुछ एक्ट्रा वजन कम करने में मदद मिली है.

जैकी भगनानी की वेट लॉस जर्नी प्रेरणादायक है और यह भी बताती है कि आप कैसे एक्स्ट्रा वजन को नेचूरली तरीके से कम कर सकते हैं.

प्रस्तुति- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)