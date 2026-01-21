विज्ञापन
Weight Loss Diet: एक महीने में कम करना है 7 किलो वजन! डॉक्टर से जानिए 'जादुई डाइट' एक ट्राई तो बनता है

Ghar Par Vajan Kaise Kam Kare: तो डॉक्टर विमल छाजेड द्वारा नीचे बताई गई वेट लॉस टिप्स को अपना सकते हैं और एक महीने में कम से कम 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं.

How can I lose weight in 7 days naturally?

Ghar Par Vajan Kaise Kam Kare: मोटापा न सिर्फ पर्सनैलिटी पर बुरा प्रभाव डालता है, बल्कि कई बीमारियों का भी घर बनता है. ऐसे में अपने शरीर को रोगों से दूर रखने के लिए वजन को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है. अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं और इस दुविधा में है कि कहा से शुरू करें, तो डॉक्टर विमल छाजेड द्वारा नीचे बताई गई वेट लॉस टिप्स को अपना सकते हैं और एक महीने में कम से कम 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कैसे अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा?

क्या है जादुई डाइट?

डॉक्टर के अनुसार सुबह उठकर सुबह ब्रेकफास्ट मिस न करें. सुबह नाश्ते में आप भरकर फ्रूट्स और सलाद खा सकते हैं. आप चाहें तो जूस को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

लंच में आप एक कटोरी दाल में गाजर, प्याज, टमाटर और खीरा डालकर खा सकते हैं. यह प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है जो न सिर्फ पेट को लंबे समय तक भरा रखेगा, बल्कि मसल्स को मजबूत बनाए रखने में भी मदद करेगा. जिन लोगों को प्याज या खीरा खाने से किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है है, तो इसे स्किप कर सकते हैं.

डॉक्टर के अनुसार रात को सोते समय आपको अपना डिनर लाइट रखना है. इसमें आप उबली हुई सब्जियां और सूप को शामिल कर सकते हैं. सर्दियों के मौसम में नियमित रूप से इनका सेवन आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएगा और वाजन कम करने में भी मदद करेगा. 

डॉक्टर के मुताबिक अगर आपको बीज में काभी भी भूख लगे, तो आप फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. यह न सिर्फ वजन कम करने में मदद करेंगे, बल्कि बल्कि पेट, स्किन और इम्यूनिटी को भी मजबूत बना सकते हैं. 

