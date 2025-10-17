Diwali 2025: दीवाली में पटाखे छुड़ाते समय जल जाए हाथ तो तुरंत करें ये काम, नहीं पड़ेंगे फफोले और निशान

Diwali safety tips : दिवाली रोशनी और खुशियों का पर्व है, लेकिन कई बार पटाखों के कारण थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ जाती है. हम में से कई लोगों ने कभी न कभी पटाखे जलाते समय जलने का अनुभव किया होगा. ऐसे में तुरंत क्या करना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है ताकि जलने का घाव गहरा न हो और फफोले या निशान न पड़ें.

जलने पर सबसे पहले क्या करें?

जले हुए हिस्से को तुरंत बहते ठंडे पानी के नीचे रखें. कम से कम 10-15 मिनट तक ऐसा करें. इससे जलन कम होती है, सूजन नहीं आती और फफोले पड़ने का खतरा भी कम हो जाता है. ध्यान रहे, बर्फीला पानी या बर्फ सीधे न लगाएं, इससे त्वचा को और नुकसान हो सकता है.

अगर जले हुए हिस्से पर कोई अंगूठी, चूड़ी या टाइट कपड़ा है तो उसे तुरंत हटा दें. जलने के बाद सूजन आ सकती है, जिससे इन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा और दर्द भी बढ़ सकता है.

जले हुए हिस्से को छूने या रगड़ने से बचें. इससे इन्फेक्शन हो सकता है और त्वचा की ऊपरी परत हट सकती है, जिससे घाव और गहरा हो जाएगा.

क्या न करें?

ये घरेलू नुस्खे कई बार सिचुएशन को और खराब कर देते हैं. इनमें ऐसे तत्व हो सकते हैं जो इन्फेक्शन पैदा करें या त्वचा को और इरिटेट करें.

जैसा कि ऊपर बताया गया है, बर्फ सीधे लगाने से ठंड से जलने (frostbite) का खतरा होता है, जिससे त्वचा को और नुकसान पहुंच सकता है.

अगर फफोले पड़ गए हैं तो उन्हें खुद से फोड़ने की कोशिश न करें. फफोले त्वचा की सुरक्षा के लिए होते हैं. उन्हें फोड़ने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है.

अगर जलना बड़े हिस्से पर हुआ है (जैसे हथेली से बड़ा).

अगर जलने से गहरा घाव बन गया है.

अगर फफोले बहुत बड़े हैं या फूट गए हैं और उनमें से मवाद आ रहा है.

अगर जलन बहुत ज़्यादा है और ठीक नहीं हो रही है.

अगर जले हुए हिस्से में सुन्नपन महसूस हो रहा है.

अगर जलना बच्चे या बुजुर्ग को हुआ है.

First aid के बाद क्या करें?

ठंडे पानी से राहत मिलने के बाद, आप जले हुए हिस्से पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, जैसे सिल्वर सल्फेडियाज़ीन (Silver Sulfadiazine) क्रीम, जो आमतौर पर जलने के लिए इस्तेमाल होती है. उसके बाद जले हुए हिस्से को हल्के से किसी साफ कपड़े या जालीदार पट्टी से ढक दें ताकि इन्फेक्शन से बचाव हो सके. पट्टी बहुत टाइट न बांधें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)