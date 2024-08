बुजुर्गों के लिए डायलिसिस कराना अच्छा ऑप्शन नहीं, अध्ययन में सामने आई किडनी डायलिसिस को लेकर चौंकाने वाली बात

Should kidney dialysis be done or not?: अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि अगर डायलिसिस का उपयोग किया भी जाता है, तो इससे उन रोगियों को उनके जीवनकाल में केवल एक एक्स्ट्रा हफ्ता मिलेगा. दूसरी ओर, इससे अस्पताल में बिताए जाने वाले समय में दो हफ्ते या उससे ज्यादा हो सकता है, जो कि संबंधित पक्षों के लिए लाभकारी स्थिति नहीं है, टीम ने कहा. पिछले रिकॉर्ड के आधार पर किए गए अध्ययन में वृद्ध वयस्कों पर डायलिसिस के प्रभाव की जांच की गई. हेल्थ रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने रोगियों को दो समूहों में विभाजित किया: वे जिन्होंने एक बार डायलिसिस शुरू किया और वे जिन्हें कम से कम एक महीने तक इंतजार करना पड़ा. इंतजार करने वाले ग्रुप के लगभग 50 प्रतिशत रोगियों ने तीन सालों तक डायलिसिस शुरू नहीं किया.

स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली बात

जिन व्यक्तियों ने तुरंत डायलिसिस शुरू किया, वे औसतन उन लोगों की तुलना में 9 दिन ज़्यादा जीवित रहे जिन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के लिए तेरह दिन ज़्यादा की ज़रूरत भी पड़ी.

इसके अलावा, 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के मरीज़ जिन्होंने तुरंत डायलिसिस शुरू किया, वे औसतन 60 दिन ज्यादा जीवित रहे, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के लिए 13 दिन ज़्यादा बिताने पड़े, 65 से 79 साल की उम्र के मरीज जिन्होंने तुरंत डायलिसिस शुरू किया, वे औसतन 17 दिन कम जीवित रहे, जबकि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के लिए 14 दिन ज़्यादा बिताने पड़े.

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सीनियर रिसर्च इंजीनियर मारिया मोंटेज राथ ने कहा कि अध्ययन के अनुसार, जितनी जल्दी हो सके डायलिसिस शुरू करने से बचने की संभावना बढ़ सकती है.

डायलिसिस को अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच एक विकल्प के रूप में देखा जाता है, जिससे मरीज लाभ और सेहत को ज्यादा आंकते हैं. हालांकि, टीम ने कहा कि इसे लक्षण-निवारक के रूप में देखे जाने से मरीजों को ट्रेड-ऑफ को समझने में मदद मिलती है.

