डायबिटीज है कि नहीं बिना टेस्ट करवाए भी जान सकते हैं आप, शरीर देने लग जाता है ये सिग्नल

Diabetes Ke Lakshan: डायबिटीज एक ऐसा रोग है, जो एक बार किसी को लग जाए तो इससे निजात पाना मुश्किल हो जाता है. डायबिटीज को केवल दवाई की मदद से ही कंट्रोल में किया जा सकता है. यानी एक बार अगर डायबिटीज आपको हो गई तो सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ सकती है. सही खानपान और लाइफस्टाइल की मदद से डायबिटीज से बचा जा सकता है. इसलिए आप क्या खा रहे हैं, इसका खासा ध्यान रखें. वहीं शरीर भी कई बार डायबिटीज होने के सिग्रल देने लग जाता है. इन लक्षणों को अगर सही समय पर पकड़ लिया जाए तो डायबिटीज से बचा भी जा सकता है. तो आइए जानते हैं डायबिटीज के क्या लक्षण (Diabetes Ke Lakshan Kya Hote Hain) होते हैं.

डायबिटीज के लक्षण (Diabetes Ke Lakshan Kya Hote Hain)

अधिक प्यास लगना

अधिक प्यास लगना डायबिटीज का एक लक्षण माना गया है. इसलिए जिन लोगों को अधिक प्यास लगती है, उन्हें अपना डायबिटीज का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए. इसके अलावा मुंह का सूखना भी डायबिटीज का लक्षण होता है.

थकान महसूस होना

शरीर अगर थका-थका महसूस करता है तो समझ लें की आप डायबिटीज का शिकार होने वाले हैं. इसके अलावा बिना कारण वजन का घटना और बढ़ना भी डायबिटीज होने का संकेत माना जाता है.

त्वचा में कालापन आना

त्वचा अपने आप काली पड़ने लग जाए तो ये भी डायबिटीज होने से पहले का एक लक्षण माना जाता है. डायबिटीज का रोग लगने से पहले गर्दन के पास की त्वचा काली पड़ने लग जाती है और कई बार तो काले रंग के दाने भी शरीर निकलने लग जाते हैं. इसके अलावा बार-बार पेशाब आना, लगातार भूख लगना और आंखों के आगे दृष्टी धुंधला पन आना भी डायबिटीज होने का लक्षण माना जाता है.

ऊपर बताए गए लक्षण दिखने पर डायबिटीज का टेस्ट करवा लें. समय रहते अगर ध्यान दिया जाए तो डायबिटीज को होने से रोका जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)