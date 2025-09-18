ये लक्षण प्रीडायबिटीज के हो सकते हैं संकेत, तुरंत करवा लें शुगर का टेस्ट

What are the Symptoms of Diabetes: डायबिटीज होने से पहले ही शरीर इसके संकेत देने लग जाता है. अगर आपको भी नीचे बताए गए लक्षण (Diabetes Ke Lakshan) दिखाई दें, तो हो सकता है आपको प्रीडायबिटीज है. इसलिए इन लक्षणों को अनदेखा न करें और तुरंत अपना टेस्ट करवा लें. डायबिटीज का टेस्ट अगर सही समय पर करवा लिया जाए तो इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है.

क्या होती है प्रीडायबिटीज

प्रीडायबिटीज का मतलब है कि आपको डायबिटीज होने वालीहै. रक्त शर्करा का स्तर शरीर में सामान्य से ज्यादा है, लेकिन डायबिटीज जितना नहीं. अगर प्रीडायबिटीज के समय ही खाने पीने पर ध्यान रखा जाए तो डायबिटीज को होने से रोका जा सकता है

शुगर होने से पहले शरीर देता है ये संकेत (Diabetes Ke Lakshan)

1.गर्दन का काला होना

गर्दन की त्वचा अगर एकदम से काली होने लगे तो ये प्रीडायबिटीज होने का संकेत माना जाता है. गर्दन के अलावा अगर चेहरे का रंग भी काला पड़ने लग जाए तो इसे भी नजर अंदाज न करें. तुंरत डायबिटीज का टेस्ट करवा लें.

2. वजन एकदम से कम होना

एकदम से वजन का कम होना भी डायबिटीज होने का लक्षण हो सकता है. डायबिटीज होते ही कई लोगों का वजन कम होने लग जाता है. इसलिए वजन कम होने पर आप एक बार शुगर का टेस्ट करवा लें.

3. अधिक प्यास लगना

अगर आपको पहले के मुकाबले अधिक प्यास लग रही है, तो इस संकेत को भी नजरअंदाज करने की भूल न करें. कई बार अधिक प्यास लगना भी इस खतरनाक बीमारी का लक्षण होता है.

4. धाव का धीरे भरना

चोट का धाव अगर पहले की तुलना में धीरे-धीरे भरे तो ये भी प्रीडायबिटीज होने का संकेत माना जाता है. दरअसल डायबिटीज होने पर शरीर जल्दी हील नहीं होता है. इसके अलावा अधिक थकान होना भी प्रीडायबिटीज के लक्षणों में से माना गया है.

5. अधिक भूख लगना

भूख अधिक लगना और पेशाब बार-बार आना भी डायबिटीज होने से पहले के लक्षणों में से एक है. इसलिए आप इन लक्षणों को देखते ही डॉक्टर से जरूर मिलें. याद रखें कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है. डायबिटीज को दवाई की मदद से केवल कंट्रोल में ही किया जा सकता है. साथ ही अगर एक बार डायबिटीज हो जाए तो खानापान की चीजों का भी खासा ध्यान रखना होता है.

डायबिटीज से कैस बचें

अगर सही डाइट ली जाए तो डायबिटीज से शरीर की रक्षा की जा सकती है. शुगर और शुगर युक्त चीजों को खाने से परहेज करें. जितना कम हो मीठा खाया करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)