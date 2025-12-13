डायबिटीज का मिल गया पक्का इलाज ! सर्जरी की मदद से Diabetes होगी जड़ से खत्म

Surgery For Diabetes: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जिसकी चपेट में एक बार आने के बाद आपको जीवनभर ही दवाओं का सेवन करना पड़ता है. आपने भी सुना होगा कि एक बार ये बीमारी होने के बाद वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है. आप दवा, एक्सरसाइज, खानपान और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर के इसको कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन अब डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है. बता दें कि एम्स नई दिल्ली ने टाइप-2 डायबिटीज का परमानेंट इलाज ढूंढकर डायबिटिक मरीजों को बहुत बड़ी राहत दी है. अब सर्जरी की मदद से इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है. बता दें कि एम्स नई दिल्ली के सर्जरी विभाग ने बीते एक साल में टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों की सर्जरी कर उन्हें इस बीमारी से मुक्त कर दिया है.

बता दें कि भारत में लोग दो तरह की महामारी झेल रहे हैं, जो है डायबिटीज और अनियंत्रित डायबिटीज. बता दें कि इसकी वजह से शरीर के कई ऑर्गन्स पर भी असर पड़ता है. किडनी, हार्ट जैसे ऑर्गन फेल हो जाते हैं. इसके साथ ही हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस,डायबिटिक रेटिनोपैथी, गैंगरीन जैसी खरतनाक बीमारियां होने का खतरा भी अधिक रहता है. इसके साथ ही डायबिटीज की वजह से दूसरी बीमारियों से भी रिकवर होने में समय लगता है. लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि अब इस बीमारी को सर्जरी से ठीक किया जा सकता है. ये सर्जरी डायबिटीज को कम करने के साथ ही मोटापे को भी कम करती है. क्योंकि ज्यादा मोटापा भी आपको इस बीमारी की चपेट में ला सकता है.

कैसे की जाती है सर्जरी?

आपको बता दें कि ये सर्जरी पैनक्रियाज पर नहीं की जाती, बल्कि पेट और आंतों पर की जाती है. इस सर्जरी की मदद से पेट के साइज को कम करके सिलेंडर के शेप में लाया जाता है और इसको छोटी आंत से जोड़ दिया जाता है. ऐसा करने से जो भी खाना खाया जाता है वह डियोडेनम को बाइपास कर सीधे आंत में चला जाता है. इस सर्जरी से जीएलपी-1 जैसा हार्मोन रिलीज होते हैं जो इंसुलिन को बढ़ावा देने के साथ ही ब्लड शुगर, ट्राइग्लाइसराइड्स, लिपिड प्रोफाइल, प्रोटीन यूरिया जैसी चीजों को नॉर्मल रखने में मदद करते हैं और आपकी पूरी मेटाबोलिक हेल्थ को ठीक से रखने में मदद करता है. यही वजह है कि ये डायबिटीज को सही रखने में मदद करती है.

सर्जरी सभी डायबिटीज के मरीज करा सकते है?

हालांकि सर्जरी को लेकर डॉ. अशोक कुमार झिंगन (सीनियर डायरेक्टर एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज) ने बताया कि इस सर्जरी के सफल रिजल्ट आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर डायबिटीज का मरीज इस सर्जरी को करा सकता है. शुगर के हर मरीज को न तो सर्जरी कराने की जरूरत है और न ही हर मरीज पर ये काम करती है. ये सर्जरी उन लोगों के लिए लाभदायी है जिन लोगों का डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है ना दवा से, ना लाइफस्टाइल में बदलाव और ना दवाओं के सेवन से. उन लोगों के लिए ये सर्जरी फायदेमंद होने के साथ जरूरी भी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)