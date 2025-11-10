क्या होता है वेंटिलेटर सपोर्ट, जानें- किस स्थिति में पेशेंट को पड़ती है इसकी कड़ी जरूरत

What Is A Ventilator Used For: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. बीते दिनों स्वास्थ जांच के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. सोमवार दोपहर को इस तरह की खबरें आईं कि धर्मेंद्र को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. हालांकि शाम होते होते धर्मेंद्र की टीम की और से बयान आया कि फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है और वह डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किस स्थिति में पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है?

जानें- क्या होता है वेंटिलेटर | What Is Ventilator In ICU

वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो फेफड़ों में हवा भरती और बाहर निकालती है, इसे "ब्रीदिंग मशीन" या रेस्पिरेटर भी कहते हैं. इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो बीमारी या चोट के कारण खुद सांस नहीं ले पाते है. बता दें, इस मशीन की मदद से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है.

कैसे काम करती है वेंटिलेटर मशीन | How Does A Ventilator Machine Work

वेंटिलेटर एक ट्यूब के जरिए से मरीज के फेफड़ों में हवा पहुंचाती है, ताकि वह सांस ले सके.

इस ट्यूब को मुंह और श्वास नली में या ट्रेकियोस्टोमी (गर्दन में एक सर्जिकल ओपनिंग) के जरिए से डाला जा सकता है.

वेंटिलेटर मशीन को प्रति मिनट एक स्पेसिफिक नंबर में सांस लेने के लिए सेट किया जा सकता है या बिना नंबर सेट किए भी मरीज सांस ले सकता है.

कब किया जाता है वेंटिलेटर मशीन का इस्तेमाल | When Is A Ventilator Machine Used?

अचानक किसी बीमारी, चोट या कार्डियक अरेस्ट जैसी इमरजेंसी की स्थिति में वेंटिलेटर मशीन का इस्तेमाल मरीजों के लिए किया जाता है और उन्हें इसका सपोर्ट दिया जाता है.

इसी के साथ जिन मरीजों की सर्जरी होने वाली है, उनके लिए भी वेंटिलेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि एनेस्थीसिया के कारण मरीज का खुद से सांस लेना मुश्किल हो सकता है.

उन लोगों को भी वेंटिलेटर मशीन में रखा जाता है. जिन्हें फेफड़े या दिल से जुड़ी कोई बीमारी हो, जो लंबे समय से चल रही है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है.

क्या मरीजों के लिए वेंटिलेटर मशीन सुरक्षित है? | Is The Ventilator Machine Safe For Patients?

मरीजों का जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने पर वेंटिलेटर मशीन सुरक्षित मानी गई हैं. बता दें, वेंटिलेटर मशीनों का इस्तेमाल नवजात शिशुओं से लेकर सभी उम्र के लोगों के लिए किया जा सकता है.

