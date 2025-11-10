विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या होता है वेंटिलेटर सपोर्ट, जानें- किस स्थिति में पेशेंट को पड़ती है इसकी कड़ी जरूरत

What Is A Ventilator Used For: सोमवार दोपहर को इस तरह की खबरें आई कि धर्मेंद्र को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. हालांकि शाम होते-होते धर्मेंद्र की टीम की और से बयान आया कि फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किस स्थिति में पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है?

Read Time: 3 mins
Share
क्या होता है वेंटिलेटर सपोर्ट, जानें- किस स्थिति में पेशेंट को पड़ती है इसकी कड़ी जरूरत
वेंटिलेटर पर पेशेंट को कब रखा जाता है?

What Is A Ventilator Used For: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. बीते दिनों स्वास्थ जांच के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. सोमवार दोपहर को इस तरह की खबरें आईं कि धर्मेंद्र को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. हालांकि शाम होते होते धर्मेंद्र की टीम की और से बयान आया कि फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है और वह डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किस स्थिति में पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है?

जानें- क्या होता है वेंटिलेटर | What Is Ventilator In ICU

वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो फेफड़ों में हवा भरती और बाहर निकालती है, इसे "ब्रीदिंग मशीन" या रेस्पिरेटर भी कहते हैं.  इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो बीमारी या चोट के कारण खुद सांस नहीं ले पाते है. बता दें, इस मशीन की मदद से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है. 

कैसे काम करती है वेंटिलेटर मशीन | How Does A Ventilator Machine Work

  • वेंटिलेटर एक ट्यूब के जरिए से मरीज के फेफड़ों में हवा पहुंचाती है, ताकि वह सांस ले सके.
  • इस ट्यूब को मुंह और श्वास नली में या ट्रेकियोस्टोमी (गर्दन में एक सर्जिकल ओपनिंग) के जरिए से डाला जा सकता है.
  • वेंटिलेटर मशीन को प्रति मिनट एक स्पेसिफिक नंबर में सांस लेने के लिए सेट किया जा सकता है या बिना नंबर सेट किए भी मरीज सांस ले सकता है. 

इसे भी पढ़ें: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की सेहत बिगड़ी, बढ़ती उम्र में इन बीमारियों से रहें सावधान

कब किया जाता है वेंटिलेटर मशीन का इस्तेमाल | When Is A Ventilator Machine Used?

  • अचानक किसी बीमारी, चोट या कार्डियक अरेस्ट जैसी इमरजेंसी की स्थिति में वेंटिलेटर मशीन का इस्तेमाल मरीजों के लिए किया जाता है और उन्हें इसका सपोर्ट दिया जाता है.
  • इसी के साथ जिन मरीजों की सर्जरी होने वाली है, उनके लिए भी वेंटिलेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि एनेस्थीसिया के कारण मरीज का खुद से सांस लेना मुश्किल हो सकता है.
  • उन लोगों को भी वेंटिलेटर मशीन में रखा जाता है. जिन्हें फेफड़े या दिल से जुड़ी कोई बीमारी हो, जो लंबे समय से चल रही है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है. 

क्या मरीजों के लिए वेंटिलेटर मशीन सुरक्षित है? | Is The Ventilator Machine Safe For Patients?

मरीजों का जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने पर वेंटिलेटर मशीन सुरक्षित मानी गई हैं. बता दें, वेंटिलेटर मशीनों का इस्तेमाल नवजात शिशुओं से लेकर सभी उम्र के लोगों के लिए किया जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Breach Candy Hospital, Dharmendra Health Update, Dharmendra Ventilator Support, Ventilator Support
Get App for Better Experience
Install Now