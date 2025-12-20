'गलती हुई हो तो माफ कर देना', निधन से पहले धर्मेंद्र का आखिरी वीडियो, ईशा देओल ने किया शेयर

अभिनेत्री ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर अपने दिवंगत पिता और सुपरस्टार धर्मेंद्र का एक बेहद भावुक BTS वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो उनकी आने वाली और आखिरी फिल्म ‘इक्कीस' के शूट के आखिरी दिन का है. वीडियो सामने आते ही फैंस की आंखें नम हो गईं. इस वीडियो में धर्मेंद्र शूटिंग के अंतिम दिन पूरी टीम को संबोधित करते नजर आते हैं. वह भावुक होते हुए कहते हैं, “आज थोड़ा खुशी और थोड़ा उदासी वाला दिन है. आप सब से बहुत प्यार है. अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, जानबूझकर या अनजाने में, तो मुझे माफ कर देना.” धर्मेंद्र के ये शब्द हर किसी के दिल को छू गए.

वीडियो में धर्मेंद्र भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के दर्शकों से फिल्म ‘इक्कीस' देखने की अपील करते भी दिखते हैं. इसके साथ ही वह फिल्म की टीम और निर्देशक की जमकर तारीफ करते हैं. वह कहते हैं कि मंडाव फिल्म्स के साथ काम करके उन्हें बहुत खुशी मिली और पूरी फिल्म बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है. ईशा देओल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "आप बेस्ट हैं. लव यू पापा". बेटी का यह प्यार भरा मैसेज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

इससे पहले दिन में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने भी यही वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था. उन्होंने लिखा, “एक मुस्कान जो अंधेरे को रोशन कर दे. बिना सीमा का प्यार. पापा ने हमें अपनी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस' का तोहफा दिया है. इस न्यू ईयर उन्हें सिनेमा हॉल में सेलिब्रेट करें.” फिल्म ‘इक्कीस' धर्मेंद्र के करियर की आखिरी फिल्म है. यह फिल्म निर्देशक श्रीराम राघवन द्वारा बनाई गई है और भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है. अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत-पाक युद्ध में मात्र 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे.

फिल्म में मुख्य भूमिका अगस्त्य नंदा निभा रहे हैं. इसके साथ ही यह फिल्म अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया की डेब्यू फिल्म भी है. ‘इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

