धर्मेंद्र के साथ टीवी पर काम करने के लिए मुमताज ने लिए भारी भरकम फीस, 'पैसा फेंको, तमाशा देखो'

दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने टेलीविज़न अपीयरेंस के लिए बड़ी फीस ली थी. 2023 में वह अपने 'झील के उस पार' के को-स्टार धर्मेंद्र के साथ इंडियन आइडल में नज़र आईं. उस स्पेशल एपिसोड के लिए उन्होंने 18-20 लाख रुपये लिए. विकी लालवानी के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में मुमताज ने बताया कि वह आमतौर पर टेलीविज़न से दूर रहती हैं क्योंकि वह अपने समय की दूसरी एक्ट्रेसेस के मुकाबले ज़्यादा फीस मांगती हैं. एक्ट्रेस ने कहा, "आज भी वे मुझे टेलीविज़न पर बुलाते हैं. जब मैं पहली बार धरम जी के साथ टीवी पर गई और उनके साथ स्टेज पर डांस किया, तो वह एकमात्र बार था जब मैं टेलीविज़न पर गई थी. अब तक, उन्होंने मुझसे सौ से ज़्यादा बार संपर्क किया है और मैंने उन्हें अपनी कीमत बताई... उन्होंने कहा कि लोग 3-4 लाख रुपये में करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकती. यह उनकी मर्ज़ी है. वे मुफ्त में भी कर सकते हैं, लेकिन यह मेरी कीमत है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूं... मैंने सिर्फ़ एक शो किया और उसके लिए मैंने 18-20 लाख रुपये लिए. उन्होंने कहा कि वे मुझे पैसे नहीं दे सकते और मैंने वह नहीं किया. मैं नहीं करना चाहती. पैसा फेंको, तमाशा देखो." मुमताज ने आगे उस समय के बारे में बात की, जब उन्होंने कम फीस के कारण सीता और गीता फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था. यह फिल्म आखिरकार हेमा मालिनी को मिली. एक्ट्रेस ने कहा, "सिर्फ़ फीस ही नहीं, लेकिन हां, वह भी एक वजह थी. लेकिन रमेश सिप्पी साहब उस समय एक बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, इसलिए उन्हें लगा कि मैं 2 लाख रुपये में यह फ़िल्म कर लूंगी क्योंकि वह एक बड़े प्रोड्यूसर थे.

हर बड़े प्रोड्यूसर के अपने ईगो इश्यू होते हैं, लेकिन शुक्र है मुझे पहले से ही इतनी फ़िल्में मिल रही थीं कि मुझे नहीं लगा कि यह फ़िल्म मेरे लिए कुछ खास करेगी. इसलिए, हमारे बीच बात नहीं बनी. लेकिन आप देखिए, हेमा मालिनी ने यह फ़िल्म की ना." मुमताज़ 1970 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थीं, उन्होंने दो रास्ते, बंधन और खिलौना जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों में काम किया था. एक्ट्रेस ने 1974 में बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की. शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया.