राजनाथ सिंह ने किया धर्मेंद्र की फिल्म का रिव्यू, बोले- जोश और देशभक्ति की कहानी

सिनेमाघरों में जल्द धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी नजर आने वाले हैं. दोनों कलाकारों के फैंस 'इक्कीस' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन सबके बीच इस फिल्म का देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिव्यू किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिल्म 'इक्कीस' की विशेष स्क्रीनिंग में शिरकत की और 1971 के युद्ध के बहादुर सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के परिवार को सम्मानित किया. यह फिल्म अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित बायोपिक है, जो महज 21 साल की उम्र में परम वीर चक्र से सम्मानित हुए थे.

नई दिल्ली में आयोजित इस स्क्रीनिंग में रक्षा मंत्री ने खेत्रपाल के परिवार और उनके टैंक क्रू के परिजनों को सम्मान दिया. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "फिल्म 'इक्कीस' अरुण खेत्रपाल की बहादुरी, जोश और देशभक्ति की कहानी दिखाती है. यह हमारी सेना के साहस का जश्न मनाती है. कलाकारों से अच्छी बातचीत हुई और मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं." फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं और वे अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भी अहम किरदार में हैं. जयदीप अहलावत सहित अन्य कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म दिनेश विजन के प्रोडक्शन में तैयार हुई है.

Felicitated the family members of Second Lieutenant Arun Khetarpal, PVC, and the next of kin of his tank crew at the special screening of film ‘Ikkis' in New Delhi. Arun Khetarpal fought valiantly in the 1971 war and made the supreme sacrifice for the nation. The film Ikkis… pic.twitter.com/RUMBbOGD2p — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 22, 2025

पहले 'इक्कीस' क्रिसमस यानी 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' की शानदार कमाई और क्रिसमस पर कई फिल्मों की रिलीज को देखते हुए इसे टाल दिया गया. अब फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा मंत्री की सराहना और देशभक्ति की थीम से फिल्म को दर्शकों का अच्छा समर्थन मिल सकता है. यह नई साल की शुरुआत में दर्शकों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकती है.