धर्मेंद्र की फिट बॉडी की वजह थी गरीबी! 50 मील चलाते थे साइकिल, कुएं से पानी निकालने में थे माहिर

धर्मेंद्र ने कपिल शर्मा के शो पर अपनी जिंदगी के संघर्षों की कहानी सुनाई थी. धरम पाजी की ये बातें आज भी उनके फैन्स याद करते हैं.

धर्मेंद्र का निधन हुए आज एक महीना हो गया है
नई दिल्ली:

मेगा स्टार धर्मेंद्र ने एक बार द कपिल शर्मा शो में खुलासा किया था कि उन्होंने अपनी शानदार बॉडी कैसे बनाई और यह साबित करता है कि उन्हें सच में बॉलीवुड का ही-मैन क्यों कहा जाता है. धर्म जी ने बताया कि शुरुआती दिनों में उनके परिवार के पास घर में पानी का नल लगवाने के भी पैसे नहीं थे. इसलिए हर दिन वह रस्सी की मदद से कुएं से पानी निकालते थे. कई बार उनके पिता अनजाने में वह मेहनत से कमाया हुआ पानी बर्बाद कर देते थे, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी शिकायत नहीं की, कभी रुके नहीं. वह कितनी भी थकान क्यों न हो लेकिन परिवार की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे.

धर्मेंद्र ने शेयर किया था कि वह नियमित रूप से अपने से बहुत बड़े और मजबूत आदमियों के साथ कबड्डी खेलते थे और हर दिन लगभग 50 मील साइकिल चलाते थे. इस सबके बीच कोई जिम नहीं. कोई सप्लीमेंट्स नहीं. बस 100 फीसदी अनुशासन, पसीना और न रुकने वाली इच्छाशक्ति. यही वजह है कि धर्मेंद्र सिर्फ मजबूत नहीं बने, वह अलग बने. केवल और केवल मेहनत, डेडिकेशन और सभी के लिए एक सच्ची इंस्पिरेशन.

24 नवंबर 2025 को हुआ निधन

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ. आज उन्हें इस दुनिया से गए पूरा एक महीना हो गया है. उनका परिवार तो क्या फैन्स भी ये झटका सहने के लिए तैयार नहीं थे. सनी देओल हाल में अपनी फिल्म बॉडर-2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर काफी इमोशनल होते नजर आए. ईशा देओल 23 दिसंबर को एयरपोर्ट पर दिखीं. पैपराजी ने हालचाल पूछा तो हाथ से 'ये क्या सवाल हुआ' जैसा इशारा कर आगे बढ़ गईं. उनके चेहरे पर ये भाव साफ दिखा कि पिता को खोने के बाद वह इस वक्त कैसी हो सकती हैं.

