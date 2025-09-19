डेंगू के मामलों हो रही है वृद्धि, ये लक्षण दिखने पर जरूर करवा लें टेस्ट

Dengue Ke Lakshan Kya Hai: दिल्ली-एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में डेंगू के मामलों में वृद्धि हो रही है. उत्तर प्रदेश में 1,646 मामले, हरियाणा में 298 मामले और राजस्थान में 1,181 मामले रिपोर्ट किए गए हैं. यानी मौसम में बदलाव के साथ ही डेंगू के केस बढ़ने लगे हैं. मच्छर के काटने से होने वाली ये बीमारी शरीर के लिए घातक साबित हो सकती है. अगर डेंगू का सही से इलाज नहीं किया जाए तो इससे जान भी जा सकती है. इसलिए डेंगू होने पर इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत इसका इलाज करवाएं. डेंगू के लक्षण (Dengue Ke Lakshan) में तेज बुखार आना, सिरदर्द, आंखों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है. कई लोगों को तो ठंडा पसीना भी पड़ता है. ये लक्षण दिखें तो डेंगू का टेस्ट जरूर करवा लें.

डेंगू से बचाव कैस करें

डेंगू मच्छर के काटने से होता है, इसलिए अपने घर की अच्छे से सफाई रखें और घर के बाहर, अंदर या किसी भी जगह पर पानी को जमा न होने दें.

हर हफ्ते पानी की टंकी, गमले की सफाई करें. इन जगहों पर पानी जमा न होने दें.

घर से बाहर जाते समय शरीर पर मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम या स्प्रे जरूर लगाएं.

अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके कपड़ों पर मॉस्किटो पेैच लगा सकते हैं.

डेंगू में प्लेटलेट कैसे बढ़ाएं?

डेंगू होने पर पपीते के पत्तों का पानी पीना उत्तम साबित हो सकता है. इसलिए आप इस पानी के सेवन करें. इसके अलावा बकरी का दूध भी फायदेमंद साबित होता है. ये दोनों चीजें प्लेटलेट बढ़ाने में कारगर साबित होती हैं. डाइट में हरी सब्जिया, दाल और फल जरूर शामिल करें.

डेंगू का असर कितने दिन में खत्म होता है?

डेंगू सही होने में एक हफ्ते से अधिक समय लग सकता है. वहीं सही से ध्यान न रखा जाए तो और अधिक समय लग सकता है.

डेंगू में डॉक्टर को कब देखना है?

अगर तेज बुखार दो या तीन दिनों से अधिक समय तक रहे और बार-बार उतरे और चढ़े तो डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लें

डेंगू में कौन सा ब्लड टेस्ट होता है?

डेंगू होने पर IgM/IgG serological ब्लड टेस्ट किया जाता है.

कैसे पता चलेगा कि यह डेंगू है या वायरल बुखार?

वायरल का बुखार धीरे-धीरे कम होने लग जाता है, जबकि डेंगू का बुखार जल्दी नहीं उतरता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)