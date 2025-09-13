दवाई की जरूरत क्या, बस दांतों में लगा लें घर में रखी ये चीजें, दर्द की शिकायत हो जाएगी दूर

Dant Dard Ke Gharelu Upay: कई लोगों को अक्सर दांतों में दर्द की शिकायत रहती है. दांतों में दर्द होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे दांतों का कमजोर होना, दांतों में कीड़ा लगना और इत्यादि. दांतों में दर्द होने पर आप नीचे बताए गए घरेलू उपाय (Dant Dard Ke Gharelu Upay Kya Hai) आजमाकर देखें. इन उपायों की मदद से दांतों के दर्द से आपको आराम मिल जाएगी.

दांतों के दर्द को दूर करने के घरेलू उपाय (Dant Dard Ke Gharelu Upay)-

लौंग का तेल

लौंग का तेल दांतों के लिए उत्तम माना जाता है. दांतों में दर्द होने पर आप थोड़ा सा लौंग का तेल रुई में लेकर इसे दांत पर रख दें. कम से कम 15 मिनट तक इसे दांतों के नीचे रखें. आपको दर्द से आराम मिलने लग जाएगा. आप दिन में कम से कम तीन से चार बारी दांतों पर लौंग का तेल जरूर लगाएं.

नीम का तेल

नीम के तेल की मदद से भी दांतों के दर्द से राहत पाई जा सकती है. दर्द वाले दांत (Toothache Ka Ilaj) पर अच्छे से ये तेल लगा लें और कुछ देर के लिए छोड़ दें. ये प्रकिया आप दिन में चार से पांच बार करते रहें, आपको दर्द से निजात मिल जाएगी.

नमक के पानी से गरारे

जी हां, नमक के पानी से गरारे करने से भी दांतों के दर्द से आराम पाया जा सकता है. दर्द होने पर आप एक ग्लास पानी को गर्म कर लें. फिर इस पानी में एक चम्मच नमक डाल दें. इस पानी को कुछ देर तक मुंह में रखें. ऐसा करने से हल्के दांतों का दर्द दूर हो जाएगा.

हींग

थोड़ा सा हींग लेकर उसे पानी में मिला लें. फिर रूई की मदद से इसे उस दांत पर लगा लें, जिसमें दर्द की शिकायत हो रही है. पांच मिनट तक रूई को दांतों पर लगा रहने से. ये घरेलू उपाय करके भी दांतों के दर्द को दूर किया जा सकता है.

अगर ऊपर बताए गए घरेलू उपायों से भी आपको निजात न मिले तो एक बार डॉक्टर से चेक जरूर करवा लें.

