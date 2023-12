न करें हर 'वायरल मसाज' पर भरोसा, कोमा, मिर्गी और लकवे का शिकार बना सकती है सोशल मीडिया पर छाई ये Relaxing Neck Massage

Some of The Neck Massage Dangers: इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral on Social Media) हो रहे हैं. और वहीं पर वीडियोज देख कर लोग पार्लर में जाकर इस तरह की मसाल की मांग कर रहे हैं. इसे रिलेक्सेशन मसाज का नाम दिया जा रहा है. जिसमें पार्लर का कोई कर्मी गले की कुछ नसों को कुछ सेकेंड्स के लिए दबाता है और बाद में छोड़ देता है. इसके बाद मसाज कराने वाले व्यक्ति को कुछ देर के लिए अजीब झटके लेते देखा जा सकता है. माना जा रहा है कि इस मसाज से लोग रिलेक्स (Massage for Relaxation) हो जाते हैं और तनाव दूर होता है. ऐसे में लोग भी पूरा सच जाने बगैर इसे करा रहे हैं. लेकिन क्या आप जातने हैं कि इस तरह की मसाज जानलेवा (neck massage can lead to injury) साबित हो सकती है. जी हां, यह मसाज आपको पैरालिसिस या फिट्स का शिकार बना सकती है. हाल ही में एक एक्सपर्ट (Expert Explains) ने भी सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस बारे में जानकारी दी तो चलिए समझते हैंं गले की किस नस के दबने से आप इस मुसीबत का शिकार हो सकते हैं.

कैरोटिड आर्टरी क्या है? | What Is Carotid Artery

आप अपने गले को गौर से देखते हैं तो सामने उभरी हुई एक मोटी सी पाइपनुमा नस अंदर आती है. जब भी घबराहट होती, जोर से कुछ गटकते हैं तो गले के इस हिस्से को ऊपर नीचे होता हुआ भी महसूस कर सकते हैं. आमतौर पर गले की हिफाजत की बात आती है तो इसी हिस्से की फिक्र की जाती है. जबकि इस हिस्से के दोनों और वो धमनियां भी होती हैं जो दिल से ब्रेन तक नॉर्मल ब्लड ले जाती हैं. जिसकी वजह से ब्रेन नॉर्मली काम कर पाता है. यही धमनियां कैरोटिड आर्टरी कहलाती हैं.

केरोटिड आर्टरी पर मसाज के नुकसान

डॉ. यश झामनानी ने इंस्टाग्राम पर केरोटिड आर्टरी से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि कैसे रिलैक्सेशन के नाम पर गले पर दोनों ओर से एक पर्टिकुलर जगह पर प्रेशर दिया जा रहा है. आम लोगों को नहीं पता होता है कि ये हिस्सा कैरोटिड आर्टरी है. जो दिमाग तक नॉर्मल खून सप्लाई कर रही है. इसे ज्यादा देर दबाने से फिट्स आ सकते हैं या फिर दिमाग में ब्लॉकेज हो सकता है और पैरालिसिस का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए मसाज के नाम पर गले के इस हिस्से को दबाकर रखने की गलती नहीं की जानी चाहिए.

