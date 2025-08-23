Gen Z Trend : क्या आप जानते हैं Delulu, Tradwife या Rizz का मतलब? सोशल मीडिया से कैंब्रिज डिक्शनरी तक पहुंचे ये शब्द

Social Media Words Meaning: जेन जी और जेन अल्फा सोशल मीडिया पर अक्सर ही अलग-अलग शब्दों को बोलते या लिखते हुए दिख जाते हैं. इनमें से ज्यादातर शब्द ऐसे हैं जिनका आपको पहले किसी डिक्शनरी को खोजने पर भी मतलब नहीं मिलता, लेकिन अब इन ट्रेंडिंग शब्दों को कैंब्रिज डिक्शनरी (Cambridge Dictionary) में जगह मिल गई है. Delulu, Tradwife, Skibidi, Lewk और Inspo जैसे 6000 नए शब्दों को कैंब्रिज डिक्शनरी के ऑनलाइन एडिशन में शामिल किया गया है. ऐसे में चलिए जानते हैं इन नए सोशल मीडिया शब्दों (Social Media Words) का मतलब जिन्हें अब कैंब्रिज डिक्शनरी में भी खोजा जा सकता है.

सोशल मीडिया के ट्रेडिंग शब्दों का मतलब

Delulu - डिलुलु डिल्यूजन का शॉर्ट फॉर्म है. जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ख्याली पुलाओ पकाता है उसे डिलुलु कहा जाता है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति के बारे में कहने लगे कि एक दिन वे दोनों साथ हो जाएंगे तो दोस्त ऐसे व्यक्ति को डिलुलु कहते हैं.

Rizz - किसी व्यक्ति को रोमांटिक तौर पर अट्रैक्ट करने की क्षमता को रिज कहते हैं. उदाहरण - मैं अभी तक जिनसे भी मिला हूं उन सब में से इस लड़की का रिज सबसे कमाल है. अक्सर फोटो के नीचे कैप्शन में भी ऑटो रिज लिखा जाता है.

Tradwife - एक शादीशुदा महिला जोकि खासतौर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, लेकिन घर पर रहती है, खाना पकाती है या बच्चों की देखभाल करती है, उसे ट्रेडवाइफ. ट्रेडवाइफ ट्रेडिशनल वाइफ का शॉर्ट फॉर्म है.

Lewk - कोई प्रटिकुलर स्टाइल, फैशन या आउटफिट को ल्यूक कहा जा सकता है. जेन जी (Gen Z) किसी की तारीफ में ज्यादातर इस शब्द का इस्तेमाल करते नजर आते हैं.

Skibidi - स्किबिडी का मतलब है कूल या फिर बुरा. इसे बिना किसी अर्थ के भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

Inspo - यह इंस्पिरेशन की शॉर्ट फॉर्म है जिसका इस्तेमाल किसी आइडिया की इंस्पिरेशन के लिए किया जाता है, जैसे आउफिट इंस्पो या हेयर इंस्पो वगैरह.

Mouse Jiggler - वर्क फ्रॉम कल्चर से निकलकर आया है यह शब्द जिसका मतलब है ऐसा डिवाइस या सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर का माउस खुद ब खुद ही हिलता रहता है. आजकल कहा भी जाता है कि वह माउस जिगलर की मदद से हमेशा ऑनलाइन नजर आता है.