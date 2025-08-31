साइक्लिंग से फिटनेस और आत्मनिर्भरता का संदेश, देशभर में चला 'संडे ऑन साइकिल' अभियान

'राष्ट्रीय खेल दिवस' के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय खेल महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राजधानी दिल्ली में 'फिट इंडिया: संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस अवसर पर उन्होंने साइक्लिंग को 'आत्मनिर्भर भारत' और फिट 'इंडिया मूवमेंट' का प्रतीक बताया. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय खेल महोत्सव मनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पहले दिन, देश भर के लाखों लोग खेल के संदेश को बढ़ावा देने के लिए एक घंटे के लिए खेल के मैदानों में एकत्रित हुए. दूसरे दिन, देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर खेल सम्मेलन आयोजित किए गए. तीसरे दिन, देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों पर 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.

'फिट इंडिया: संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में शामिल मंडाविया ने कहा, "साइकिल चलाना हमें अपनी मिट्टी से जोड़ता है और 'आत्मनिर्भर भारत' का संदेश देता है. सबसे बढ़कर, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'फिट इंडिया' मूवमेंट का पालन करने के लिए साइकिल चलाना जारी रखना चाहिए."

इसी तरह, गुजरात के सूरत में पुलिस और प्रशासन की तरफ से 'संडे ऑन साइकिल' साइक्लोथोन का आयोजन किया गया. केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने साइक्लोथोन को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने कहा कि सूरत में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया. साइकिल चलाना शारीरिक तंदुरुस्ती और मानसिक संतुलन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है. सीआर पाटिल ने यह भी कहा कि हमारे देश का युवा और मजबूत हो, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी चिंता करते हैं और ऐसे प्रयोग करते रहते हैं.

मुंबई में आयोजित 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य खेल मंत्री रक्षा खडसे ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा, 'मनसुख मांडविया के विजन के साथ पिछले एक साल से देशभर के अलग-अलग हिस्सों में 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम आयोजित होता है. रविवार को मैंने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया है. यह अभियान लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है." रक्षा खडसे ने कहा कि साइकिल चलाने से न सिर्फ स्वास्थ्य को फायदा होगा, बल्कि इससे पॉल्युशन की समस्या और ट्रैफिक की परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है.

