किचन के लिए सबसे अच्छा दीवार का रंग कौन सा है? इन रंगों से साफ और खुली-खुली दिखेगी रसोई




किचन वॉल कलर
Freepik

Kitchen Wall Color: रसोई घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है. इसे साफ-सुथरा रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि साफ-सफाई से बीमारियों का खतरा कम होता है, लेकिन रसोई के लिए सही रंग चुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि रसोई की दीवारों पर लगाया गया रंग आपके किचन के लुक को पूरी तरह से बदल सकता है. ऐसे में सोच-समझकर चुना गया रंग छोटी रसोई को भी साफ-सुथरा और बड़ा दिखा सकता है. वहीं, गलत रंग चुनने से बड़ी रसोई भी छोटी और अंधेरी लगने लगती है. चलिए आपको बताते हैं रसोई के लुक के लिए कौन सा रंग सबसे अच्छा रहेगा.

व्हाइट और ऑफ-व्हाइट

मुंबई के इंटीरियर डिजाइन विशेषज्ञ सौरभ रैना ने कहा कि वह अपने ग्राहकों को रसोई की दीवारों के लिए हमेशा ऑफ-व्हाइट और गर्म न्यूट्रल रंगों की सलाह देते हैं, क्योंकि व्हाइट और ऑफ-व्हाइट किचन के लिए सबसे अच्छे दीवार रंग हैं. ये रंग किचन को बड़ा और साफ दिखाई देते हैं और साथ ही साथ गर्मी और नरमी भी प्रदान करते हैं.

सॉफ्ट न्यूट्रल्स

सॉफ्ट न्यूट्रल्स जैसे कि लाइट ग्रे, वार्म बेज और सॉफ्ट टॉप्स भी किचन के लिए अच्छे दीवार रंग हैं. ये रंग किचन को गर्मी और नरमी प्रदान करते हैं और साथ ही साथ साफ और बड़ा भी दिखाई देते हैं. न्यूट्रल रंग ठंडे स्टेनलेस स्टील के उपकरणों और लकड़ी के फर्नीचर दोनों के साथ अच्छे लगते हैं.

फ्रेश पेस्टल्स

फ्रेश पेस्टल्स जैसे कि सॉफ्ट ब्लू, ग्रीन और पिंक भी किचन के लिए अच्छे दीवार रंग हैं. ये रंग किचन को ताजगी और एनर्जी प्रदान करते हैं. यह रसोई में ताजगी का एहसास दिलाते हैं.

सॉफ्ट ब्लू और वार्म ग्रीन

सॉफ्ट ब्लू और वार्म ग्रीन भी किचन के लिए अच्छे दीवार रंग हैं. ये रंग किचन को शांति और एनर्जी प्रदान करते हैं. अगर आप भी अपनी रसोई की दीवारों को नया रूप देने की सोच रहे हैं, तो इन सुझावों का इस्तेमाल करके अपनी जगह को बड़ा, चमकदार और साफ-सुथरा बनाएं.

Kitchens, Kitchens Wall, Lifestyle, Kitchen Wall Color
