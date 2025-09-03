विज्ञापन
Exercise For Slow Aging: अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा देर से आए, तो रोजाना की एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए. यह न सिर्फ आपको फिट रखेगी, बल्कि आपकी त्वचा, मसल्स और मेंटल कंडीशन को भी जवां बनाए रखेगी.

उम्र बढ़ने की गति को धीमा कर सकती है डेली एक्सरसाइज, जल्दी नहीं दिखेंगे बुढ़ापे के लक्षण, जानें सही तरीका
Exercise For Slow Aging: जवां रहने के लिए हमेशा एक्सरसाइज करना जरूरी है.

Exercise For Slow Aging: आजकल लोग 30 की उम्र पार करते ही बुढ़ापे के लक्षण महसूस करने लगते हैं. थकान, झुर्रियां, बालों का झड़ना और मानसिक कमजोरी. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रोजाना की एक्सरसाइज न सिर्फ आपको फिट रखती है, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा भी कर सकती है? जी हां, यह कोई दावा नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक शोधों से साबित हो चुका फैक्ट है. एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने से बॉडी सेल्स लंबे समय तक हेल्दी रहती हैं, हार्मोन बैलेंस बना रहता है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है. तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे के लक्षण जल्दी न दिखें, तो एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करना शुरू कर दीजिए.

उम्र बढ़ने को कैसे धीमा करती है एक्सरसाइज?

सेलुलर रिपेयर: एक्सरसाइज शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत की प्रक्रिया को तेज करती है, जिससे उम्र से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है. ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे त्वचा में चमक आती है और झुर्रियां देर से दिखती हैं.

हार्मोनल बैलेंस: रेगुलर एक्सरसाइज से कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) कम होता है और ग्रोथ हार्मोन लेवल बढ़ता है, जो शरीर को जवां बनाए रखने में मदद करता है. इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहता है.

बुढ़ापे को धीमा करने वाली असरदार एक्सरसाइज (Effective Exercises to Slow Down Aging)

1. वॉकिंग (Walking): ये सबसे आसान और असरदार तरीका है. रोजाना 7,000–10,000 स्टेप चलने से दिल, फेफड़े और हड्डियां मजबूत होती हैं.

2. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (Strength Training): हफ्ते में 2–3 बार हल्के वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और बोन डेंसिटी बनी रहती है. यह ऑस्टियोपोरोसिस और मसल लॉस से बचाता है.

3. योग और प्राणायाम (Yoga & Breathing Exercises): योग से शरीर में लचीलापन आता है और मानसिक शांति मिलती है. प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और तनाव कम होता है.

4. स्विमिंग (Swimming): पूरे शरीर की एक्सरसाइज है, जो जोड़ों पर दबाव डाले बिना फिटनेस बढ़ाती है. यह दिल की सेहत और मूड को भी बेहतर बनाती है.

5. कपालभाति और अनुलोम-विलोम: ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिमाग को ऑक्सीजन देती हैं और चेहरे पर चमक लाती हैं. तनाव कम होता है और मेंटल क्लियरिटी बढ़ती है.

एक्सरसाइज का सही समय और तरीका

  • सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, जब शरीर और मन दोनों तरोताजा होते हैं.
  • शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें और धीरे-धीरे समय और तीव्रता बढ़ाएं.
  • मौसम के अनुसार एक्सरसाइज की तीव्रता बदलें, गर्मियों में हल्की, सर्दियों में थोड़ी तेज.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

