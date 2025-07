पानी में ये चीज मिलाकर मलासन में बैठकर पिएं खाली पेट, कब्ज का है रामबाण इलाज, जानें 3 और देसी नुस्खों के बारे में

Constipation Home Remedy: हम सभी हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं. इसके लिए हम न जाने क्या कुछ करते हैं. बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं को घर पर ही घरेलू नुस्खों की मदद से ठीक किया जा सकता है. इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने वाली विद्या मालवाड़े ने हाल ही में कुछ ऐसे देसी घरेलू नुस्खे बताए हैं, जो रोजमर्रा की हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद कर सकते हैं. उनके इंस्टाग्राम रील में दिए गए ये टिप्स पुराने आयुर्वेदिक तरीकों पर आधारित हैं और आज के समय में भी उतने ही असरदार माने जाते हैं. आइए जानते हैं उनके बताए 3 खास देसी उपाय और उनका फायदे.

हेल्दी और फिट रहने के लिए देसी नुस्खे (Desi Tips To Stay Healthy And Fit)

1. उषापन मुद्रा में मलासन (Malasana during Ushaapan)

विद्या बताती हैं कि सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीते हुए मलासन (Malasana) यानी योग की स्क्वाटिंग पोजिशन में बैठना बेहद फायदेमंद होता है. गुनगुने पानी में एक चम्मच घी मिलाकर पीना और मलासन में बैठना, कब्ज की रामबाण दवा है. घी में मौजूद ब्यूट्रिक एसिड पेट की सफाई में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और पेट साफ करने में मददगार होता है.

इससे क्या फायदे होते हैं?

हिप्स और लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है.

कमर दर्द से राहत मिलती है.

शरीर का पोस्चर सुधरता है.

पेट के अंगों पर हल्का दबाव पड़ता है जिससे पाचन तंत्र एक्टिव होता है और मल साफ करने में मदद मिलती है.

2. गंडूष (Gandusha) – आयल पुलिंग टेक्निक

दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए गंडूष यानी मुंह में तेल भरकर रखना एक पुरानी आयुर्वेदिक तकनीक है. विद्या बताती हैं कि यह प्रक्रिया कई फायदे देती है:

दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं

प्लाक और जिंजिवाइटिस (मसूड़ों की सूजन) में राहत

मुंह की बदबू और बैक्टीरिया खत्म

सूजन कम होती है.

कैसे करें?

एक चम्मच नारियल या तिल का तेल मुंह में रखें और धीरे-धीरे घुमाएं.

ध्यान रहे, तेल को निगलना नहीं है, बाहर में थूक दें.

फिर गुनगुने पानी में नमक और हल्दी मिलाकर कुल्ला करें.

इसके बाद ब्रश और जीभ की सफाई करें.

3. हर्ब्स वाले नारियल तेल की मसाज

विद्या का तीसरा नुस्खा है हर्ब्स को नारियल तेल में मिलाकर शरीर पर लगाना. इसमें वे तीन प्रमुख आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का जिक्र करती हैं:

अश्वगंधा: तनाव और चिंता कम करता है, नींद और स्टैमिना बढ़ाता है.

तनाव और चिंता कम करता है, नींद और स्टैमिना बढ़ाता है. मोरिंगा: विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, सूजन कम करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है.

विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, सूजन कम करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है. शतावरी: हार्मोनल बैलेंस करती है, डिप्रेशन और थकावट कम करती है, इन्फेक्शन से भी बचाव करती है.

हार्मोनल बैलेंस करती है, डिप्रेशन और थकावट कम करती है, इन्फेक्शन से भी बचाव करती है. इन हर्ब्स को नारियल तेल में मिलाकर सिर या शरीर पर मालिश करने से शरीर को गहराई से पोषण मिलता है.

इंस्टाग्राम पोस्ट का कैप्शन में क्या लिखा था?

विद्या लिखती हैं: "Travelling right now .. but will make the tablet recipe reel soon. Kindly gime some time. Thank you." यानी अभी वह ट्रैवल कर रही हैं लेकिन जल्द ही इन हर्ब्स को टैबलेट के रूप में कैसे तैयार करें, उस पर एक वीडियो भी बनाएंगी.

विद्या मालवाड़े के ये देसी नुस्खे बेहद आसान हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं. अगर आप नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीकों में विश्वास रखते हैं, तो इन उपायों को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करें. छोटे-छोटे बदलाव से बड़ी बीमारियों को दूर किया जा सकता है, बस जरूरत है थोड़ी जानकारी और नियमितता की.

