कॉफी में क्या मिलाएं कि वो हेल्थी हो जाए?

What Is The Healthiest Way To Make Coffee: ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत कॉफी के साथ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? इसमें ज्यादा चीनी, क्रीम या कई और चीजें मिलाने से यह शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकती है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे छोटे बदलावों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सुबह की कॉफी को हेल्दी बना सकते हैं. आपको इसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटे बदलाव करके आप इसे सेहतमंद बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो बदलाव?

कॉफी को सेहतमंद कैसे बनाएं?

हल्की रोस्ट चुनें: हल्की रोस्ट कॉफी में ज्यादा क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट और मेटाबोलिक के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 2024 के न्यूट्रिशन रिसर्च रिव्यूज अध्ययन के अनुसार, सीजीए (क्लोरोजेनिक एसिड) कार्डियोमेटाबोलिक स्वास्थ्य और विसरल फैट विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यही कारण है हल्की रोस्ट कॉफी आपके एक स्मार्ट विकल्प बन जाता है.

दालचीनी मिलाएं: कॉफी में चीनी मिलाने से इसके स्वास्थ्य लाभ कम हो जाते हैं. इसलिए चीनी के बजाय, आप अपने कॉफी में दालचीनी या इलायची जैसे मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं. दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और लिपिड प्रोफाइल में सुधार करने में मदद कर सकते हैं. चीनी के बजाय दालचीनी का ऑप्शन कई गंभीर बीमारियों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

दूध: कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, दूध के प्रोटीन के साथ कॉफी पीने से एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रभाव दोगुना हो सकता है. अगर आप डेयरी उत्पादों को सेवन कर सकते हैं तो अपने कॉफी में थोड़ा दूध मिलन सेहत के लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

समय का ध्यान रखें: कॉफी पीने का समय सेट करना भी बेहद जरूरी है. कॉफी में कैफीन होता है ऐसे में शाम के समय इसका सेवन आपकी नींद पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इसलिए कॉफी का सेवन दिन से पहले करना बेहतर माना जा सकता है.

