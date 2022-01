Chewing Food Benefits: भोजन को मुंह में कितनी बार चबाना चाहिए? अगर आप ठीक से नहीं चबाते हैं तो नहीं मिलेगें गूढ़ लाभ

Importance Of Chewing: ज्यादातर लोग यही सलाह देते हैं कि खाने को ठीक से चबाना खाना चाहिए.

How Often Should Food Be Chewed? ज्यादातर लोग यही सलाह देते हैं कि खाने को ठीक से चबाना खाना चाहिए. आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि भोजन को ठीक से चबाना वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है और चबाने से कितने कार्य प्रभावित होते हैं. अच्छे पाचन के लिए अपने भोजन को ठीक से चबाना जरूरी है. आयुर्वेद कहता है कि मुंह में पाचन शुरू होता है. आयुर्वेद पाचन तंत्र के बेहतर कामकाज के लिए धीमी गति से और पूरी तरह से चबाने के महत्व पर जोर देता है. माना जाता है कि जितना अधिक भोजन आपके मुंह में रहता है आपकी पाचन प्रक्रिया उतनी ही बेहतर होती है.

चबाना पाचन की पहली सीढ़ी है