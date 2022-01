बचे हुए फलों, सब्जियों और उनके छिलकों को फेंकें नहीं, आपकी स्किन के लिए हैं ये कमाल, इन आसान तरीकों से करें उपयोग

How To Use Leftover Fruits: फलों और सब्जियों को फेंके नहीं इन 5 तरीकों से करें उनका इस्तेमाल करें.

What Can I Do With Leftover Fruit: कई बार हम घर में इतनी सारी चीजें ले आते हैं कि उनको समय से खा नहीं पाते और वह खराब हो जाती हैं. फिर उनका निपटारा करने का आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है वह है कूड़ेदान में डालना. चाहे वह फल हों या सब्जियां आप सभी के साथ ऐसा ही करते होंगे! दोपहर के भोजन के लिए स्मूदी या सलाद को व्हिप करने के बाद आमतौर पर बहुत सारे बचे हुए फूड स्क्रैप होते हैं: सेब के टुकड़े, नींबू के छिलके, केले के छिलके. बचे हुए फलों और सब्जियों के छिलकों को कूड़ेदान में डालने से पहले रुकें और दो बार सोचें. उन्हें अच्छे उपयोग में लाने के कई तरीके हैं. हो सकता है आपको नहीं पता हों इसलिए आप ये काम करते हैं. सब्जी और फलों के छिलके के बचे हुए हिस्से का उपयोग अपनी त्वचा के लिए किया जा सकता है. बची हुई चीजों को इस्तेमाल करने के पसंदीदा तरीके यहां दिए गए हैं.

यहां जानें बची हुई चीजों को फेंकने की भूल क्यों न करें | Learn Here Why Not Make The Mistake Of Throwing Away The Leftovers