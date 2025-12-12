15 दिनों में सफेद हो जाएंगे पीले दांत, हेल्थ कोच ने बताया बस घर पर बनाकर लगा लें ये सस्ता पाउडर

Teeth Whitening: दांतों का पीलापन आजकल एक आम समस्या बन चुकी है. चाय-कॉफी का ज्यादा सेवन, गलत ब्रशिंग की आदतें, तंबाकू का ज्यादा सेवन या फिर दांतों की ठीक से सफाई न होने पर समय के साथ दांतों पर एक पीली परत जमने लगती है. कई बार पीलापन इतना बढ़ जाता है कि ये शर्मिंदगी का कारण बनने लगता है. अब, अगर आपके दांत भी पीले होने लगे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में हेल्थ कोच शिवांगी देसाई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक खास पाउडर के बारे में बताया है. हेल्थ कोच कहती हैं, इस पाउडर से ब्रश करने से केवल 15 दिनों में दांतों का पीलापन साफ हो सकता है. अधिक कमाल की बात यह है कि इसे आप आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

क्या कहती हैं हेल्थ कोच?

वीडियो में शिवांगी देसाई बताती हैं, अगर आपके दांतों पर पीलापन है, मुंह से बदबू आती है या मसूड़ों से खून आता है, तो यह नुस्खा ट्राई किया जा सकता है. इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होगी. फिटकरी, खाने वाला सोडा और हल्दी.

सबसे पहले थोड़ी सी फिटकरी लें और उसे अच्छी तरह पीसकर बारीक पाउडर बना लें.

अब, फिटकरी के दोगुनी मात्रा में सोडा लें.

दोनों चीजों को एक कड़ाही में हल्का सा सेक लें. गर्म करने पर यह मिश्रण लिक्विड जैसा हो जाता है.

इसे ठंडा होने दें. ठंडा होने पर यह जम जाएगा.

अब, इस जमे हुए मिश्रण को मिक्सर में पीसकर बहुत बारीक पाउडर बना लें.

अंत में, सोडा के बराबर मात्रा में हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह मिला दें.

हेल्थ कोच के अनुसार, इस पाउडर को रोजाना हल्के हाथों से दांतों पर ब्रश की तरह इस्तेमाल किया जाए, तो दो हफ्तों में दांत साफ और चमकदार दिखने लगते हैं. इसके साथ ही मुंह की बदबू और मसूड़ों की परेशानी में भी राहत मिल सकती है.

फिटकरी में हल्के अपघर्षक गुण मौजूद होते हैं, जो दांतों पर जमे पीले प्लाक को साफ करने में मददगार हो सकते हैं.

बेकिंग सोडा एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है. इसमें मौजूद अल्कलाइन गुण दांतों पर जमे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इससे दांतों पर जमा पीला प्लाक धीरे-धीरे हटने लगता है.

वहीं, हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी यौगिक है. ये मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है.

ऐसे में आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं. हालांकि, पाउडर को बहुत जोर से दांतों पर रगड़ने से बचें. इससे दांतों की ऊपरी परत (एनामेल) को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं, अगर आपके दांत पहले से ही संवेदनशील हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है या कोई डेंटल रोग है, तो ऐसे नुस्खे अपनाने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

