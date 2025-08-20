चेहरे के इस हिस्से पर हो जाए पिंपल तो भूल कर न लगाएं इसे हाथ, हो सकता है खतरनाक

Danger Triangle: चेहरे पर पिम्पल आ जाए तो ज्यादातर लोग उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाते. लेकिन अगर ये पिम्पल नाक और होंठ के बीच वाले हिस्से में है, तो इसे छेड़ना आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है. इस हिस्से को ‘डेंजर ट्रायंगल ऑफ द फेस' कहा जाता है. ये डेंजर ट्रायंगल नाक की ब्रिज से लेकर दोनों होंठों के किनारों तक फैला होता है. यहां हुआ छोटा सा इंफेक्शन भी सीधे ब्रेन तक पहुंच सकता है, क्योंकि इस जगह की नसें आंखों के पीछे मौजूद कैवर्नस साइनस से जुड़ी होती हैं. यही वह रास्ता है जहां से दिमाग से खून बाहर निकलता है.

क्या ये जानलेवा हो सकता है (How dangerous is it to pop a pimple in the Danger Triangle)

पिम्पल फोड़ने के बाद तुरंत कोई बड़ा रिस्क हो जाए, ऐसा आमतौर पर नहीं होता. लेकिन इंफेक्शन अगर बढ़ गया तो दिक्कत गंभीर हो सकती है. बहुत ही रेयर केस में सेप्टिक कैवर्नस साइनस थ्रॉम्बोसिस हो सकता है, जिसमें खून का थक्का ब्रेन तक पहुंच जाता है. इसके बाद ब्रेन एब्सेस, आंखों की मसल्स काम करना बंद कर देना, मेनिन्जाइटिस, स्ट्रोक या यहां तक कि निमोनिया जैसी हालत भी बन सकती है. पहले ये बीमारी लगभग मौत की वजह बन जाती थी, लेकिन अब ऐंटिबायोटिक्स की वजह से इसका इलाज मुमकिन है, बशर्ते समय पर पता चल जाए.

पिम्पल को हाथ न लगाना ही सबसे सही तरीका-

सच तो ये है कि पिम्पल कहीं भी हो, उसे फोड़ना सही नहीं है. इससे इंफ्लेमेशन, दाग-धब्बे और इंफेक्शन का खतरा रहता है. लेकिन डेंजर ट्रायंगल में पिम्पल छेड़ने से रिस्क कई गुना बढ़ जाता है. अगर पिम्पल जल्दी ठीक करना हो तो उसके लिए कुछ सेफ तरीके अपनाए जा सकते हैं. जैसे गरम वॉटर कम्प्रेस लगाना, जिससे हीलिंग तेज होती है. अगर पिम्पल फट गया है तो पिम्पल पैच मदद कर सकता है. और अगर बहुत परेशानी है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर कॉर्टिसोन या ऐंटिबायोटिक इंजेक्शन भी लिया जा सकता है.

सावधानी है जरूरी-

अगर चेहरे पर हुआ इंफेक्शन कुछ दिनों में बढ़ने लगे, लालिमा ज्यादा हो, या फिर बुखार, ठंड लगना और थकान जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए. समय रहते इलाज मिल गया तो रिस्क काफी हद तक टल सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)