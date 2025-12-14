Doctor ने बताया ब्रश करने का सही तरीका, आज ही छोड़ दें ये पुरानी आदत, वर्ना किसी काम नहीं रहेंगे दांत

How To Brash Your Teeth: दांतों की देखभाल के लिए सही तरीके से ब्रश करना बेहद जरूरी है. ब्रशिंग के जरिए ही आप दांतों पर जमे प्लाक और बैक्टीरिया को दांतों से हटा सकते हैं और दांतों का ख्याल रख सकते हैं. लेकिन, सुबह-सुबह की जल्दबाजी में कई लोग बस खानापूर्ति भर करते है. ब्रश और टूथपेस्ट को जैसे जी चाहे दांतों पर रगड़ते रहते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दांतों को ब्रश करने का सही तरीका क्या है. एनडीटीवी से खास बातचीत में डॉक्टर ने इस बारे में जानकारी शेयर की है, जो आपको जरूर जाननी चाहिए.

ब्रश करने का सही तरीका क्या है? (Correct Way to Brush Your Teeth?)

डॉक्टर ने बताया कि ब्रश करने के कई तकनीकी तरीके भी होते हैं. जो डेंटिस्ट ही कर सकते हैं या अगर किसी मरीज को सही तरीके से काउंसिल किया जाए तो वो कर सकता है. बेसिक आइडिया ये होता है कि गम लाइन को साफ करना चाहिए, यानी जहां से दांत बाहर निकलते हैं, उसे साफ करना चाहिए. हालांकि डॉक्टर ने बताया कि इसके सही ट्रेनिंग जरूरी है क्योंकि इसके बिना अगर कोई ऐसा करता है तो मसूड़ों में इंजरी का खतरा होता है. ऐसे में इसके लिए सही ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि ये ब्रशिंग के एडवांस तकनीक है.

ब्रश करने का सामान्य तरीका (Common Way to Brush Your Teeth)

डॉक्टर ने बताया कि आमतौर पर लोग होरिजेंटल ब्रशिंग करते हैं जो एकदम गलत है. दांतों को सही से साफ करने के लिए अप-डाउन मूवमेंट करें या छोटे सर्कल्स बनाएं. सर्कुलर मोशन में दांतों पर ब्रश को घुमाएं तो इससे भी दांतों की अच्छे से सफाई हो जाती है. ब्रश को दांतों पर बहुत जोर से रगड़ना भी नहीं चाहिए बल्कि हल्के हाथों से सभी दांतों पर ब्रश करना चाहिए.

Watch Video: ब्रश करने के बाद भी कैविटी क्यों होती है? डॉक्टर ने बताया कारण

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)