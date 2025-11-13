विज्ञापन
आज हम आपको चेहरे की चमक वापस लाने और सर्दी जुकाम में भाप कैसे आपकी मदद कर सकता है और भाप लेने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं. 

घरेलू नुस्खा : सर्दी-जुकाम हो या चेहरे पर चाहिए पार्लर जैसा निखार, बस 10 मिनट भाप लो और देखो कमाल
अगर आप सिर में भारीपन, दर्द या बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए भी भाप कारगर उपाय है.

Sardi-jukam ka desi ilaj : सर्दी-जुकाम हुआ नहीं कि घर में सबसे पहले भाप लेने की सलाह दी जाती है. यह बात तो हम सब जानते हैं कि भाप से बंद नाक और गले की खराश में तुरंत आराम मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह साधारण-सी भाप आपकी त्वचा के लिए किसी महंगी ब्यूटी क्रीम से कम नहीं है, जी हां. आज हम आपको चेहरे की चमक वापस लाने और सर्दी जुकाम में भाप कैसे आपकी मदद कर सकता है और भाप लेने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे. 

भाप लाए चेहरे पर गजब का निखार

भाप आपकी त्वचा को अंदर से साफ करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है. जब आप भाप लेते हैं, तो गर्मी से चेहरे के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनके अंदर जमा सारी गंदगी, पसीना और तेल बाहर निकल जाता है. इससे चेहरे की रंगत एकदम निखर जाती है और वह चमकने लगता है.

ब्यूटी टिप

अगर आप अपनी त्वचा को ज्यादा नमी और चमक देना चाहते हैं, तो पानी में थोड़ा-सा गुलाब जल और ग्लिसरीन मिलाकर भाप लें. भाप लेने के बाद आपकी त्वचा एकदम सॉफ्ट और चमकदार हो जाएगी.

तनाव होगा दूर और नींद आएगी अच्छी

अगर आप सिर में भारीपन, दर्द या बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए भी भाप कारगर उपाय है. पानी में चंदन के तेल या लैवेंडर के तेल की कुछ बूंदें डालें और गहरी सांस अंदर की तरफ खींचे. इससे दिमाग शांत होगा, तनाव कम होगा और रात को अच्छी नींद लाने में भी मदद मिलेगी.

खांसी और अकड़न में तुरंत आराम

भाप न सिर्फ सर्दी में, बल्कि शरीर की बाकी परेशानियों में भी कमाल करती है...

  • अगर गले में भयंकर खराश है, तो पानी में हल्दी और मुलेठी डालकर भाप लें. यह गले के संक्रमण को कम करता है और खांसी में आराम देता है.
  • अगर छाती में कफ जम गया है और शरीर में अकड़न महसूस हो रही है, तो पानी में तुलसी की पत्तियां, लौंग और अजवाइन डालकर अच्छे से उबाल लें और फिर भाप लें. इससे छाती में जमा बलगम आसानी से बाहर आ जाएगा.
  • आयुर्वेद में भाप लेने की इस प्रक्रिया को 'स्वेदन कर्म' कहा गया है, जिसका मतलब है शरीर से गंदगी यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालना. तो अगली बार जब भी आपको लगे कि त्वचा थकी हुई है या शरीर में कोई दिक्कत है, तो महंगी दवाइयों या क्रीम पर पैसा खर्च करने के बजाय बस 10 मिनट भाप लें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

