गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का ग्लोइंग स्किन फॉर्मूला, 57 की उम्र में भी फॉलो करती हैं जवां दिखने का देसी तरीका

How Sunita Ahuja Looks Young: आज के समय में जब लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपये खर्च करते हैं, वहीं बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपनी चमकती त्वचा और फिटनेस का राज एक बेहद साधारण लेकिन प्रभावशाली आदत को बताया है, सुबह 4 बजे उठना और अमृत वेला का पालन करना. सुनीता आहूजा की उम्र 57 साल है, लेकिन उनकी त्वचा की चमक और ऊर्जा देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना सुबह के रूटीन के बारे में बताया, जिसे जानकर आप भी प्रेरित हो सकते हैं.

क्या है अमृत वेला और क्यों है खास?

अमृत वेला का मतलब होता है सुबह 3 से 6 बजे के बीच का समय. यह समय भारतीय और सिख परंपरा में सबसे शांत, पवित्र और ऊर्जावान माना गया है. माना जाता है कि इस समय किया गया ध्यान, जाप या आत्मचिंतन मन और शरीर दोनों पर गहरा असर डालता है.

सुनीता आहूजा का सुबह 4 बजे का रूटीन

1. बिना अलार्म के उठना: सुनीता बताती हैं कि वे अलार्म लगाए बिना सुबह 4 बजे खुद-ब-खुद उठ जाती हैं. यह उनकी आदत बन चुकी है.

2. एक घंटे का जाप: उठने के बाद वे तैयार होकर एक घंटे तक मंत्र जाप करती हैं. उनका मानना है कि यह आंतरिक शांति देता है और चेहरे पर सकारात्मक ऊर्जा झलकती है.

3. सुबह की वॉक: सुबह 5:30 बजे वे एक घंटे की वॉक पर जाती हैं. यह न सिर्फ शरीर को एक्टिव रखता है, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर करता है.

4. कॉफी और सुकून: वॉक के बाद वे घर आकर कॉफी पीती हैं और दिन की शुरुआत सुकून से करती हैं.

इस रूटीन के फायदे क्या हैं?

त्वचा में प्राकृतिक चमक: सूरज उगने से पहले उठने और ध्यान करने से चेहरे पर ताजगी और चमक बनी रहती है.

मानसिक शांति और ऊर्जा: अमृत वेला में ध्यान और जाप तनाव को कम करता है और मन को स्थिर बनाता है.

बेहतर नींद और हार्मोन संतुलन: जल्दी उठने से क्लीप क्वालिटी सुधरती है और हार्मोन बैलेंस बेहतर होता है.

हेल्दी हैबिट्स को अपनाना आसान: दिन की शुरुआत जल्दी होने से एक्सरसाइज, हेल्दी ब्रेकफास्ट और आत्म-देखभाल के लिए समय मिल जाता है.

सुनीता आहूजा का यह रूटीन इस बात का उदाहरण है कि हेल्दी और सुंदर दिखने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं, बल्कि अनुशासन, सकारात्मक सोच और सेल्फ केयर ही असली सौंदर्य का राज है.

