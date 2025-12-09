उम्र से पहले बुढ़ापा और ढेर सारी बीमारियां लाएंगे ये 6 फूड, आज ही से हटा दीजिए डाइट से...वरना लटक जाएगी Skin और गायब हो जाएगी चमक

Skin care tips : हम जो खाते हैं, वह सीधे हमारी त्वचा, हमारी एनर्जी और हमारी उम्र पर असर डालता है. अगर आप चाहते हैं कि 40 की उम्र में भी लोग आपको 30 का समझें और बीमारियों से दूर रहें, तो आज ही अपनी डाइट से कुछ दुश्मन फूड्स को बाहर करना होगा. हम आपको ऐसी 6 चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं. ये फूड्स न सिर्फ आपका मोटापा बढ़ाते हैं, बल्कि स्किन को ढीला (Sagging) कर देते हैं और चेहरे की चमक चुरा लेते हैं.
कौन से 6 फूड स्किन को कर देते हैं बूढ़ा1. सफेद चीनी और मीठी ड्रिंक्स (Sweet Drinks and Sugar)
जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं, तो यह आपके शरीर के प्रोटीन से चिपक जाती है. इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं. आसान भाषा में कहें तो, यह स्किन को टाइट रखने वाले कोलेजन (Collagen) को तोड़ देती है. कोलेजन टूटा, तो स्किन लटकी और बुढ़ापा दिखने लगा. कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट वाले जूस तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं.2. गहरे तले हुए फूड्स (Deep Fried Foods)
समोसा, पकोड़ा या फ्राइज देखकर किसका मन नहीं ललचाता? लेकिन ये डीप फ्राइड फूड्स 'सूजन' (Inflammation) पैदा करते हैं. जब तेल को बार-बार गरम किया जाता है, तो उसमें ट्रांस फैट बन जाते हैं, जो शरीर में जाकर सेल्स को डैमेज करते हैं. इस डैमेज से न सिर्फ दिल की बीमारियां बढ़ती हैं, बल्कि स्किन पर झुर्रियां (Wrinkles) भी जल्दी आने लगती हैं.3. सफेद ब्रेड और मैदा (Refined Carbs and White Bread)
आटे से बने होने के बावजूद सफेद ब्रेड और मैदा असल में चीनी जैसा ही असर करते हैं. इन्हें बनाने के लिए फाइबर और पोषक तत्व हटा दिए जाते हैं. मैदा खाने से ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण शरीर में इंसुलिन का लेवल बार-बार ऊपर-नीचे होता है. यह सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं लाता, बल्कि हार्मोनल बैलेंस बिगाड़कर बुढ़ापे की रफ्तार बढ़ा देता है.4. प्रोसेस्ड मीट (Processed Meats)
बाजार में मिलने वाले सॉसेज, सलामी या डिब्बेबंद मीट खाने से बचिए. इनमें सोडियम (नमक), प्रिजर्वेटिव्स और नाइट्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ये केमिकल शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और स्किन को अंदर से डिहाइड्रेट करते हैं, जिससे चेहरा थका-थका और उम्रदराज दिखने लगता है.5. एक्सेसिव नमक वाले स्नैक्स (High Salt Snacks)
चिप्स, नमकीन या पैकेट वाले बिस्किट अक्सर नमक (सोडियम) से भरे होते हैं. बहुत ज्यादा नमक खाने से शरीर पानी को रोककर रखता है, जिससे चेहरे पर सूजन (Puffiness) आ जाती है. लंबे समय तक ऐसा करने से आपका चेहरा हमेशा फूला हुआ और बेजान लगता है. साथ ही, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है.6. एनर्जी ड्रिंक्स और शराब (Energy Drinks and Alcohol)
शराब पीने से शरीर में पानी की कमी (Dehydration) हो जाती है. जब शरीर में पानी कम होता है, तो स्किन रूखी, बेजान और झुर्रीदार दिखने लगती है. एनर्जी ड्रिंक्स तो और भी खतरनाक हैं, क्योंकि इनमें चीनी और कैफीन दोनों बहुत ज्यादा होते हैं. दोनों मिलकर आपकी नींद खराब करते हैं, और नींद की कमी ही समय से पहले बुढ़ापे की सबसे बड़ी निशानी है.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
