क्या आप को भी है चाय का एडिक्शन, ये 5 Hormones हो सकते हैं ट्रिगर

Chai ke nuksan : चाय लवर्स की सुबह और शाम की चाय फिक्स होती है. इसके अलावा भी वो पूरे दिन में कई बार चाय पी लेते हैं. उनको बस किसी बात को बहाना चाहिए. लेकिन कहीं आपका शौक सेहत पर भारी न पड़ जाए, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है. क्योंकि जरूरत से ज्यादा चाय आपके शरीर के 5 हॉर्मोन्स पर विपरीत असर डाल सकती है. जिनके बारे में ही आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं उनके नाम...

ज्यादा चाय पीने से कोर्टिसोल हॉर्मोन्स बढ़ सकता है. क्योंकि चाय में मौजूद कैफीन एड्रिनल ग्लैंड्स को ट्रिगर करता है. जिससे आपकी नींद पर बुरा असर पड़ता है. इसके अलावा चिंता घबराहट, वजन, ब्लड शुगर से जुड़ी परेशानी शुरू हो सकती है.

थायरॉयड हॉर्मोन पर भी पड़ता है बुरा असर. इसके चलते मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो सकता है, हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण बढ़ सकते हैं.

एस्ट्रोजन हॉर्मोन (महिलाओं में पाया जाता है) भी ज्यादा चाय पीने के कारण प्रभावित हो सकता है. इसके कारण महिलाओं का मासिक धर्म प्रभावित होता है. प्रजनन क्षमता पर भी बुरा असर पड़ सकता है.

पुरुषों में पाया जाने वाला टेस्टोरोन हॉर्मोन भी ज्यादा चाय पीने से प्रभावित हो सकता है. इससे मांसपेशियां कमजोर, थकान और लो एनर्जी फील हो सकती है.

ज्यादा चाय पीने से इंसुलिन भी आपका प्रभावित हो सकता है. इससे शुगर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं.साथ ही आपका एनर्जी लेवल ऊपर-नीचे हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)