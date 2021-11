Causes Of Joint Pain: हर बार सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है जोड़ों का दर्द? ये हैं 3 सटीक कारण और दर्द से राहत पाने के उपाय

Joint Pain In Winters: सर्दी जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों की समस्या को और बढ़ा देती है

खास बातें सर्दियों में बढ़ जाता है जोड़ों में दर्द का खतरा.

जानें जोड़ों में दर्द (Joint Pain) बढ़ने के कारण.

जोड़ों के दर्द से सर्दियों में इन तरीकों से पाएं राहत.

How To Get Rid Of Joint Pain: सर्दी जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों की समस्या को और बढ़ा देती है. इस मौसम में ब्लड अच्छी तरह से संचरित नहीं हो पाता है और शरीर के अगले भागों में खून का बहाव बहुत कम हो जाता है. यही कारण है कि सर्दी के मौसम में एक छोटी सी चोट भी तेज और चुभन वाला दर्द पैदा कर सकती है. बैरोमीटर के दबाव में बदलाव होने से जोड़ों में सूजन हो सकती है. ज्यादा तला भुना खाने, व्यायाम न करना और डिहाइड्रेशन इस समस्या को और बढ़ा देते हैं. सर्दी के मौसम में जोड़ों में दर्द की परेशानी काफी ज्यादा हो सकती है. मौसम से संबंधित जोड़ों का दर्द आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस और रुमेटाइइड गठिया से पीड़ित रोगियों में देखा जाता है और यह आमतौर पर कूल्हों, घुटनों, कोहनी, कंधों और हाथों को प्रभावित करता है. गठिया से पीड़ित रोगी वायुदाब परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील लगते हैं. तो कैसे पाएं सर्दियों में जोड़ों के दर्द से राहत. क्या खाने से जोड़ों का दर्द रहेगा ठीक. हम आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं कि सर्दियों में सर्दियों में जोड़ों के दर्द से कैसे बचा जा सकता है.

सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ने के कारण | Causes Of Increasing Joint Pain In Winter