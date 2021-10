Causes Of Fatty Liver: फैटी लीवर का कारण बनती हैं आपकी ये तीन गलतियां, जानें फैटी लीवर के लिए असरदार घरेलू नुस्खे

Fatty Liver Remedies: फैटी लीवर को हेपेटिक स्टीटोसिस के रूप में भी जाना जाता है.

How To Get Rid Of Fatty Liver: फैटी लीवर को हेपेटिक स्टीटोसिस के रूप में भी जाना जाता है. यह तब होता है जब लीवर में वसा का निर्माण होता है. फैटी लीवर के कारण कई हैं, लेकिन लोग इन पर ध्यान देने की बजाय फैटी लीवर से बचने के उपायों पर ज्यादा ध्यान देते हैं. लीवर हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए जाना जाता है. आपका जिगर आपके शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है. आपके लीवर में कम मात्रा में वसा का होना सामान्य है, लेकिन बहुत अधिक एक स्वास्थ्य समस्या बन सकती है. कई लोग फैटी लीवर के इलाज के बारे में सवाल करते हैं. वहीं कुछ लोग फैटी लीवर के उपाय हिंदी में जानना चाहते हैं. इसके लिए यहां हिंदी में घरेलू उपाय भी बताए गए हैं. यह भोजन और पेय से पोषक तत्वों को संसाधित करने में मदद करता है, लेकिन फिर भी लीवर को हेल्दी रखने के उपायों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जो चिंताजनक है. लीवर आपके रक्त से हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करता है. फैटी लीवर की बीमारी में आपकी लीवर पर्याप्त रूप से वसा का चयापचय नहीं करता है.