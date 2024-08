क्या दूध और अंडा एक साथ खा सकते हैं? दोनों में से किसका प्रोटीन होता है ज्यादा फायदेमंद, जानिए सब कुछ

Milk And Egg Drink Benefits: अंडे और दूध को प्रोटीन का भरपूर स्रोत माना जाता है. साथ ही यह दोनों स्वास्थ्य के लिए भी काफी हेल्दी माने जाता हैं. जो अंडे और दूध (Egg And Milk) को न सिर्फ मसल्स के लिए अच्छा माना जाता है बल्कि यह कई और फायदों से भी भरे होते हैं. दूध के फायदे (Benefits Of Milk) और अंडे के फायदों (Benefits Of Egg) से हो सकता है आप परिचित हों, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दूध और अंडा में से किस में ज्यादा प्रोटीन (Protein) की मात्रा होती है. कई जो लोगों बॉडी बनाना चाहते हैं या जिम जाते हैं वह अक्सर केले और अंडे का सेवन करते हैं. साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट भी सुबह नाश्ते में प्रोटीन का सेवन करने की सलाह देते हैं.

कुछ लोग तो सुबह खाली पेट ठंडा दूध पीने की भी सलाह भी देते हैं. दूध और अंडा शरीर में कोशिकाओं को बनाने में भी फायदेमंद होते हैं. वेजिटेरियन लोगों के लिए यह पावर हाउस हो सकते हैं. अगर आप नाश्ते में प्रोटीन का सेवन करते हैं तो आपको शरीर का एक्स्ट्रा फैट कम करने में भी मदद मिल सकती है. ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या दूध और अंडे (Milk Or Egg) का एक साथ सेवन कर सकते हैं. साथ ही कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है कि अंडे और दूध में से किसमें ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है.

यह भी पढ़ें: हड्डियों को बनाना है लोहे जैसा मजबूत, तो ये 4 चीजें करेंगी कमाल, Strong Bones के लिए अभी से रूटीन में करें शामिल

क्या अंडा और दूध का सेवन एक साथ कर सकते हैं? | Can We Eat Egg And Milk Together

कुछ लोग दूध के साथ कच्चे अंडे का सेवन करते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. आप उबले हुए अंडे और दूध का सेवन एक साथ सेवन कर सकते हैं. कच्चे अंडे और दूध का सेवन करने से फूड पॉयजनिंग, पेट खराब जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप कच्चे अंडे और दूध का सेवन करते हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे का गेप होना जरूरी है.

अंडा या दूध, किसका प्रोटीन है ज्यादा हेल्दी? | Which Has More Protein Milk Or Egg

अंडे, मांस और डेयरी प्रोडक्ट्स के मुकाबले 90 प्रतिशत से ज्यादा दर से पचते हैं, जबकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन के लिए यह 45-80 प्रतिशत की सीमा में होता है. वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंडे को सबसे ज्यादा पचने योग्य प्रोटीन स्रोत बताया गया है, जिसे 97 प्रतिशत के रूप में मापा गया है. जबकि डेयरी के लिए यह 95 प्रतिशत और मांस के लिए 94 प्रतिशत है. अंडे को प्रोटीन का सबसे बेहतर स्रोत माना जाता है.

यह भी पढ़ें: सोने से पहले कच्चे दूध में ये चीज मिलाकर लगाएं, सुबह शीशे में ग्लोइंग स्किन देख हो जाएंगे खुश, जानें तरीका

अगर नेचुरल और सबसे सस्ते प्रोटीन की बात आती हैं तो अंडे को नेचुरल प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है. अंडे में दूध के मुकाबले 305 प्रतिशत ज्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन यहां यह भी ध्यान देना चाहिए कि अंडे में फैट की मात्रा भी दूध से 175 प्रतिशत ज्यादा होती है. 100 ग्राम दूध से जहां आपको 61 kcal ऊर्जा मिलती है, तो वहीं 100 ग्राम अंडे से 143 kcal ऊर्जा मिलती है. 1 अंडा जो कि 50 ग्राम का होता है इसमें 6 g प्रोटीन होता है। तो, वहीं 100 ग्राम दूध में 3.4 g प्रोटीन होता है. इसलिए अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो दूध आपके लिए ज्यादा अच्छा है और अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं और मसल्स बनाना चाहते हैं, तो अंडा आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं.

दूध पीने से के फायदे | Benefits Of Milk

दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन K2, विटामिन D, पोटैशियम, सेलेनियम पाए जाते हैं. कैल्शियम हड्डियों के लिए बेहद जरूरी तत्व है. ये सभी कब्ज की समस्या में, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, हाइड्रेशन के लिए, गले के लिए फायदेमंद, तनाव दूर करने के लिए, कैल्शियम की पूर्ति हमारे दांतों और हड्ड‍ियों को कैल्शियम की जरूरत होती है, प्रोटीन का खजाना दूध में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है.

यह भी पढ़ें: लिवर के लिए सबसे खतरनाक हैं ये 7 चीजें, लिवर फंक्शन को कर सकती हैं बर्बाद, भूलकर भी न करें सेवन

अंडे का सेवन करने के फायदे | Benefits Of Egg

अंडे प्रोटीन का अच्छा स्रोत माने जाते हैं. प्रोटीन के अलावा अंडे में विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी6, जिंक, आयरन होते हैं. अंडे खाने से आपके शरीर को जरूरी अमीनो एसिड मिलता है जिससे शरीर का स्टैमिना बढ़ता है. अंडे में विटामिन ए पाया जाता है जो बालों को मजबूत बनाने के साथ आंखों की रोशनी बढ़ाता है. अंडे में मिलने वाला फोलिक एसिड व विटामिन बी-12 स्तन कैंसर से बचाता है। विटामिन बी-12 दिमागी प्रक्रिया में मदद करता है और स्मरण शक्ति बढ़ाता है. गर्भवती महिलाओं को अपने खाने में अंडे को जरूर शामिल करना चाहिए यह भ्रूण को विकसित करने में मदद करता है.

क्या हैं फैटी लिवर की 4 स्टेज, कैसे करें बचाव | Fatty Liver Stages: Symptoms, Causes

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)